В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

В США бездомная россиянка, прославившая исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе. Во всяком случае женщине уже предложили записать собственный диск, передает издание The New York Post. Певицей заинтересовался известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд, дважды номинированный на премию "Грэмми".
Необычная история началась, когда офицер полиции Лос-Анджелеса, восхитившись исполнительским мастерством женщины, записал увиденное на свой смартфон. Позже видео было опубликовано в Twitter полиции города. Ролик пришелся по душе аудитории и внезапно набрал более 430 тысяч просмотров.
"Уличной певицей" оказалась 52-летняя Эмили Замурка. Она эмигрировала в США из России в начале 1990-х годов, работала в доме престарелых и ресторанах.
Череда неурядиц и проблемы со здоровьем привели к потере жилья. В настоящее время Эмили испытывает серьезные финансовые затруднения. Россиянка ночует, где придется, и живет всего на 400 долларов в месяц. Такое пособие ей предоставляют американские власти.
По словам Замурки, петь она научилась еще в детстве, когда смотрела советское телевидение и подражала оперным исполнителям. В школьные годы россиянка также изучала игру на пианино и скрипке.
4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX— LAPD HQ (@LAPDHQ) 27 сентября 2019 г.