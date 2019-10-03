В США вынесен приговор мужчине за угрозы в адрес критиковавших Трампа СМИ

В Бостоне суд вынес приговор 69-летнему американцу, который угрожал расправой журналистам газеты The Boston Globe за то, что они критиковали президента США Дональда Трампа. Обвиняемый - Роберт Чейни - полностью признал свою вину.

Он приговорен к четырем месяцам тюрьмы, а также должен будет выплатить 3,5 тысячи долларов штрафа и еще 16,5 тысячи долларов в качестве компенсации издательству The Boston Globe, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

В августе прошлого года The Boston Globe опубликовало статью с призывом ко всем печатным изданиям США коллективно заявить о недопустимости нападок Трампа на либеральные СМИ. В течение двух недель после этой публикации Чейни сделал 14 телефонных звонков в редакцию издания. Он называл журналистов "врагами народа" и угрожал физической расправой. Полиции пришлось установить оцепление вокруг издательства газеты в Бостоне, чтобы обеспечить безопасность сотрудников. В том же месяце Чейни был арестован.

Трамп много раз критиковал либерально настроенные СМИ, которые неодобрительно отзываются о его работе и выставляют в невыгодном свете. Например, газету The New York Times, телекомпании NBC, CBS, ABC глава Белого дома называл врагами американского народа.