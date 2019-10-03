В столице Мексики во время марша памяти произошли беспорядки

Более 8 тысяч человек приняли участие в шествии в память о погибших в 1968 году студентах. Подавляющее большинство манифестантов вело себя в соответствии с законом.

Но были и агрессивно настроенные молодые люди. Они прорвались через выставленное властями города оцепление и устроили беспорядки. Парни, лица которых были скрыты повязками и масками, бросали в сотрудников полиции петарды и бутылки с зажигательной смесью. О пострадавших ТАСС не сообщает.

Напомним, 2 октября жители Мексики вспоминали события 50-летней давности. В этот день в 1968 году на площади Трех культур в Мехико произошли столкновения силовиков и студентов, вышедших на митинг против политики властей. Жертвами полицейских и военных, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен человек.