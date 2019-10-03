Валерий Баринов, актер

Поднимая тему школьных нравов, споров о правах учителей и учеников, в первую очередь хочу сказать: нужно, чтобы родители внятно объясняли своему ребенку его обязанности в школе. У нас столько правозащитников, мы так печемся о правах детей, и в принципе ученики все хорошо их знают, заходят в класс с четким пониманием своих прав. Но почти никто из них при этом не соблюдает свои обязанности.

На мой взгляд, учитель должен быть непререкаемой фигурой в классе, и любое нарушение правил, субординации должно пресекаться немедленно. Те ситуации, когда ученики бросаются на учителей, бьют их, травят, - это нарушение прав учителя, всех школьных норм. Любая победа над пожилой учительницей или над взрослым человеком порождает потом в обществе массу негативных явлений. Есть родители, другие организации, которые должны ребенку объяснить, что авторитет учителя должен быть на высоте.

Естественно, и педагог обязан помнить, что он взрослый человек, берущий ответственность за свои поступки. Но труд учителя должен быть уважаемым и по зарплате, и по отношению в обществе. Я понимаю, что эта планка очень высока, и далеко не все учителя ей соответствуют.

Учитель и актер в чем-то схожие профессии. Только я каждый день имею дело с разными людьми, а учитель с одними и теми же учениками. В осознании своей миссии педагог прежде всего должен чувствовать, что она - в любви к детям. А любить - значит понимать: понимать их капризы, их незащищенность, понимать их жестокость. "Искра божья" в педагогике - как и любовь, не всем дано умение любить.

Быть учителем - сложное искусство. Ведь любовь - умение жертвовать собой во имя предмета любви. Если ты пошел в эту профессию, то многими вещами тебе придется пожертвовать. Придется учитывать свою публичность, следить за внешним видом. Я участвовал в дискуссии: "Может ли учитель позволить себе все вне школы?". Отвечаю: увы, нет. Или он должен идти заниматься другим делом. Есть, конечно, какие-то перехлесты в этом моменте, когда, например, уволили учительницу-спортсменку за фото в купальнике. Но что потом началось? Начали защищать учителя, который вне школы занимается стриптизом, утверждая, что "это его право". Наверное, по закону это право у учителя есть, но по морали, по оценке общества, ему не стоит работать с детьми. Не потому, что стриптиз - это плохо, потому что дети должны прийти в этот мир все-таки чистыми.