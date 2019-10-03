Новости

ДТП в Гонконге привело к ранению 14 человек 03:50
Видео: США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman 03:43
В столице Мексики во время марша памяти произошли беспорядки 03:30
Лавров: "Формула Штайнмайера" является уступкой и "плана Б" не будет 03:00
СМИ: Волкер встречался с представителем фирмы сына Байдена 02:53
В США сотруднице полиции дали 10 лет тюрьмы за убийство темнокожего 02:40
Посетительница зоопарка в США станцевала в вольере со львом 01:58
Фондовый рынок США обрушился из-за неопределенности 01:50
В США семь человек погибли при крушении самолета времен Второй мировой войны 01:46
Армия Ирака приведена в состояние боевой готовности из-за беспорядков 01:28
Власти США будут брать пробы ДНК у нелегальных мигрантов 01:28
США готовы ввести пошлины на сыр и вино из Европы 00:32
Задержаны подозреваемые в стрельбе в немецком Абенсберге 00:07
В Гонконге полиция разогнала митингующих слезоточивым газом 02.10.2019
В Подмосковье грузовик насмерть сбил крокодила 02.10.2019
Трамп пообещал наладить отношения с Россией 02.10.2019
Хор Валаамского монастыря выступил в Минске под куполом храма 02.10.2019
Импорт российской электроэнергии возобновился на Украину 02.10.2019
ООН получила обращение России по поводу визовых проблем с США 02.10.2019
Борис Джонсон снова отложит работу парламента 02.10.2019
В Дагестане стоматолога зарезали сувенирным кинжалом 02.10.2019
Неизвестный застрелил человека в баварском Абенсберге 02.10.2019
Адвокат Марина Кащенко - о создании новых судов 02.10.2019
Скворцова рассказала, за что врачам будут доплачивать с 2020 года 02.10.2019
Герасимов пообщался с председателем Комитета начальников штабов ВС США 02.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
Чиновникам разъяснили правила дресс-кода для госслужащих
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 03:43
Рубрика: В мире

Видео: США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman

В среду министерство обороны США осуществило четвертый с начала этого года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с целью проверки надежности ее систем. Запуск состоялся из шахты на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Фото: AP Photo
"Звезда" Ким Чен Ына взяла Трампа на прицел

Такую информацию распространила пресс-служба Командования глобального удара американских ВВС, подчеркнув, что данные пуски "не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или кризисные ситуации в регионах".

Сообщается, что учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тысячи километров, поразив цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. Ежегодно Пентагон проводит до четырех подобных пусков. Полученные при испытаниях данные специалисты используют для проверки готовности имеющихся ракет.

По данным экспертов США, у ВВС сейчас есть 400 Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Они несут боевое дежурство на базах в штатах Монтана, Северная Дакота и Вайоминг. Еще 50 шахт имеются в резерве: в них незамедлительно могут быть размещены БР, если это потребуется, пишет ТАСС.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинение командиру самолета, сгоревшего в Шереметьево
Лавров: Реакция Киева на подписание "формулы Штайнмайера" настораживает
В Госдуме оценили голландскую идею изучить роль Украины в деле MH17
В ГИБДД разъяснили, кого не следует штрафовать в непогоду
В Японском море пограничники обстреляли шхуну браконьеров из КНДР