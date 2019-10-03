Видео: США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman

В среду министерство обороны США осуществило четвертый с начала этого года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с целью проверки надежности ее систем. Запуск состоялся из шахты на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.

Такую информацию распространила пресс-служба Командования глобального удара американских ВВС, подчеркнув, что данные пуски "не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или кризисные ситуации в регионах".

Сообщается, что учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тысячи километров, поразив цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. Ежегодно Пентагон проводит до четырех подобных пусков. Полученные при испытаниях данные специалисты используют для проверки готовности имеющихся ракет.

По данным экспертов США, у ВВС сейчас есть 400 Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Они несут боевое дежурство на базах в штатах Монтана, Северная Дакота и Вайоминг. Еще 50 шахт имеются в резерве: в них незамедлительно могут быть размещены БР, если это потребуется, пишет ТАСС.