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03.10.2019 18:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Госдума временно переедет в Дом союзов

Текст: Татьяна Замахина
Госдума временно переедет в здание Дома союзов на Большой Дмитровке. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Переезд депутатов и работников аппарата нижней палаты будет связан с ремонтом, который необходим зданию на Охотном ряду. Напомним, что ранее - в ходе работы предыдущего думского созыва - депутаты планировали переезд в парламентский центр ближе к окраине столицы. Однако построить его оказалось дороже, чем реконструировать историческое здание в центре Москвы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил журналистам, что актуальнее "решать вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья", а не затевать большую и затратную стройку.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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То, что ремонт необходим, отмечали не только депутаты, но и специалисты. Дело в том, что в зале для "пленарок" вентиляция перестала справляться: дышать после нескольких часов работы депутатам становится трудно. А в ходе одного из заседаний народные избранники "попали под дождь": в результате обильных осадков их рабочие места залило.

В мае этого года некоторые народные избранники предупреждали, что Дума может "провалиться". Строители нашли в фундаменте здания пустоты. Риска "обвала" все же не было, однако реконструкцию пришлось отложить на неопределенное время - нужно было провести исследование грунта, а затем укрепить его.

Когда эта проблема будет решена и произойдет переезд, депутаты временно будут заседать по соседству - в Колонном зале Дома Союзов, где обычно проходят концерты и другие мероприятия.

Реконструкция думского здания, как планируется, должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений. Стоимость ремонтных работ в основном зале укладывается в ту сумму бюджетных средств, которая была прежде сэкономлена нижней палатой парламента, говорил ранее Вячеслав Володин.

Ранее в Госдуме рассказывали журналистам о планах по ремонту: классический стиль зала сохранится, однако кресла депутатов будут расположены полукругом по отношению к президиуму, что позволит увеличить пространство между сидящими. Кроме того, предполагалось возвести над залом стеклянную "надстройку".

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