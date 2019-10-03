Власти США будут брать пробы ДНК у нелегальных мигрантов

В США у нелегальных мигрантов будут брать пробу ДНК. Соответствующий нормативный акт сейчас разрабатывает министерство внутренней безопасности.

Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на свои источники. Если эта мера будет принята, то сдавать кровь на ДНК будут обязаны иммигранты, содержащиеся в федеральных тюрьмах, в том числе и за незаконное пересечение границы. Сейчас их более 40 тысяч. Планируется, что результаты теста будут вноситься в общую базу данных преступников ФБР.

Сейчас генетический анализ берут только у тех мигрантов, которые были задержаны, обвинены или осуждены за серьезные преступления. Новое распоряжение позволит собирать пробы ДНК и у детей, а также у тех иностранцев, которые просят убежища в США, пишет РИА Новости.

Газета утверждает, что если данный нормативный акт будет принят, то его непременно осудят организации и активисты, которые выступают в поддержку прав мигрантов.