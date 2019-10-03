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Рубрика: В мире

Власти США будут брать пробы ДНК у нелегальных мигрантов

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

В США у нелегальных мигрантов будут брать пробу ДНК. Соответствующий нормативный акт сейчас разрабатывает министерство внутренней безопасности.

Фото: Reuters.
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Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на свои источники. Если эта мера будет принята, то сдавать кровь на ДНК будут обязаны иммигранты, содержащиеся в федеральных тюрьмах, в том числе и за незаконное пересечение границы. Сейчас их более 40 тысяч. Планируется, что результаты теста будут вноситься в общую базу данных преступников ФБР.

Сейчас генетический анализ берут только у тех мигрантов, которые были задержаны, обвинены или осуждены за серьезные преступления. Новое распоряжение позволит собирать пробы ДНК и у детей, а также у тех иностранцев, которые просят убежища в США, пишет РИА Новости.

Газета утверждает, что если данный нормативный акт будет принят, то его непременно осудят организации и активисты, которые выступают в поддержку прав мигрантов.

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