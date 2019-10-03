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Вышел трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл"

Новости
    03.10.2019, 17:05
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Клинт Иствуд, которому уже, на минуточку, 89 лет, продолжает исправно выпускать фильмы, и скоро выходит уже третий за последние два года. На YouTube только что опубликован его трейлер.

Почтеннейший старец не отступает от своей любимой темы американских героев. Не тех, которые в дурацких облегающих костюмах скачут, а настоящих. На этот раз Иствуд обратил свое внимание на Ричарда Джуэлла, человека непростой судьбы, который работал охранником на Олимпиаде 1996 года в Атланте.

Фото: kinopoisk.ru
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Он обнаружил бомбу под скамейкой в олимпийском парке, после чего незамедлительно сообщил об этом в полицию и начал лично эвакуировать людей. Бомба все-таки взорвалась, в результате погиб один человек, более сотни получили ранения. Однако если бы не Ричард Джуэлл, жертв было бы гораздо больше. Несмотря на это, СМИ ударно принялись травить бедолагу и лепить из героя подозреваемого. В результате ему пришлось судиться с несколькими медиакомпаниями, хотя официальных обвинений против него выдвинуто не было.

Ричарда Джуэлла в одноименном фильме сыграл Пол Уолтер Хаузер ("Тоня против всех"). В других ролях: Сэм Рокуэлл, Кэти Бэйтс, Оливия Уайлд, Джон Хэмм.

Мировая премьера "Ричарда Джуэлла" - 13 декабря. Насчет российской пока информации нет.

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