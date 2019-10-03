Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих. Об этом в интервью РИА Новости рассказала на днях замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

По ее словам, с 2020 года в России начнется реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению госаппарата и повышению зарплат оставшихся. Если этого не сделать, сказала замминистра, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексироваться только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим потребуется дополнительно 100 млрд рублей в год из бюджета. "Экономия не самоцель реформы, - сказала Нестеренко. - Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь".

С 2020 года в России начнется реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению госаппарата

Сокращение госаппарата предполагается провести в два этапа. Сначала, в 2020 году, уменьшить численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти на 10 процентов, территориальных - на 5, а к 2021-му этот показатель в регионах достигнет 15 процентов.

На втором этапе планируется структурное совершенствование госаппарата, что приведет к дополнительному сокращению численности. На этом этапе территориальные органы министерств и ведомств будут преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

"То есть мы планируем создать компактные фронт-офисы, в которых будут упразднены подразделения, занятые решением вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, административно-хозяйственного обеспечения деятельности", - пояснила Нестеренко.

Российский госаппарат "оптимизируется" как минимум с 2010 года. С тех пор едва ли не каждый год происходит сокращение армии чиновников с ее последующим, а то и одномоментным пополнением. В 2010 году было запланировано сократить число чиновников на 20 процентов.

Однако, по данным Росстата, на конец 2013 года на службе в федеральных государственных органах состояло более 793 тысяч человек - лишь на 8 процентов меньше, чем на начало 2010- го. В 2017 году расходы на оплату труда федеральных госслужащих были предусмотрены в объеме 95,85 млрд рублей, в 2018-2019 годах - по 96,9 млрд рублей ежегодно.

Центр стратегических разработок предлагает до 2024 года сократить почти на треть госаппарат и расходы на него. Если сейчас 148 чиновников обслуживают 10 тысяч населения, то после сокращения их количество снизится до 103 на 10 тысяч. При этом стоимость госуправления тоже упадет: с нынешних 2844 рублей в год на гражданина - до 1990 рублей. По замыслу специалистов ЦСР, сокращение будет поэтапным и завершится к 2024 году. Одновременно будет происходить перевод ряда управленческих функций в цифровой формат.

В конце концов неважно, сколько в России чиновников. Важно другое - качество государственных услуг, предоставляемых населению

Российский государственный аппарат имеет свойство прирастать сокращением. Каждый очередной секвестр его неминуемо отзывается скорым приростом. Считается, что сокращение аппарата должно повлечь за собой сокращение расходов на него. Но зарплаты госслужащих не подчиняются этой логике. Государство на себе не экономит.

Между тем Россия отнюдь не лидирует в мире по числу гражданских госслужащих. Их даже в разы меньше, чем в некоторых европейских странах.

Но, по оценкам экспертов, у нас явно избыточен силовой аппарат. "Таким образом, с точки зрения мирового опыта различного рода силовиков сокращать можно фронтально, - считает экономист Дмитрий Некрасов. - А столь популярное у нас общее сокращение численности гражданских чиновников в России вряд ли целесообразно".

По данным Росстата, в стране сегодня насчитывается почти 50 тысяч чиновников федерального уровня и около 1,5 миллиона - на уровне регионов. Из них 81,7 процента работают в органах исполнительной власти, 14,9 процента - в судах и прокуратуре, 2,1 процента - в законодательных органах, 1,1 процента - в других государственных структурах.

За счет чего будет сокращаться госаппарат и, соответственно, расходы на него, пока нет полной ясности. В общих чертах выполнение этой задачи Министерству труда и социальной защиты видится так: частично перераспределить функции и полномочия государственных органов, исключить их дублирование, а также провести оптимизацию численности госслужащих. Для понимания, кто нужен, а кто не нужен в том или ином ведомстве, считают в Минтруде, следует проводить мониторинг служебной деятельности каждого чиновника, а затем составлять новое штатное расписание. Потребность в том или ином количестве сотрудников должна оцениваться исходя из того, в каких направлениях осуществляет свою деятельность данный орган власти, каковы трудозатраты на выполнение им конкретных задач и каков общий показатель трудоемкости.

Готова ли российская бюрократия самореформироваться - вот вопрос. Ведь в конце концов неважно, сколько в России чиновников. Важно другое - качество государственных услуг, предоставляемых населению. Речь не только о сокращении армии чиновников. Речь о повышении эффективности власти.