Новости

Ископаемое возрастом 50 миллионов лет изменило взгляд на эволюцию 21:37
Во льдах Энцелада найдена органика 21:36
Авиакомпания придумала способ сократить очереди в туалеты самолетов 21:08
На Алтае семилетний мальчик угнал иномарку и попал в ДТП 21:04
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве 20:42
Путин: РФ и Китай никогда не работают и не дружат против кого-либо 20:42
Tesla установила новый рекорд продаж 20:40
Путин: РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении 20:36
Путин: Россия выступает против создания новых военных блоков 20:21
Минск рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений с ФРГ 20:17
В США назвали самый мощный самолет российских ВВС 20:00
В Крокус-Экспо наблюдается нашествие орков, друидов и других неведомых персонажей 19:51
Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России 19:36
Путин поприветствовал Вышинского в Сочи 19:21
Президент Казахстана: Напряжение в Азии вызвано дефицитом доверия 19:20
Король Иордании: Россия играет ключевую роль во многих регионах мира 18:59
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации 18:56
Путин отметил исторический шаг Трампа в диалоге с КНДР 18:53
Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны 18:52
"Матч ТВ" приобрел права на показ Евролиги и Еврокубка 18:38
Путин предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе 18:36
В квартире напавшего на полицейских в Париже проводится обыск 18:31
Мэр Керчи ушел в отставку 18:23
Вашингтон создаст базу ДНК нелегалов 18:18
Для строительства дорог привлекут частные деньги 18:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
Верховный суд запретил оформлять право собственности на недостроенное жилье
03.10.2019 21:37
Рубрика: Общество

Ископаемое возрастом 50 миллионов лет изменило взгляд на эволюцию

Текст: Денис Передельский
Фото: Giuseppe Marrama from the Institute of Paleontology at the University of Vienna Фото: Giuseppe Marrama from the Institute of Paleontology at the University of Vienna
Фото: Giuseppe Marrama from the Institute of Paleontology at the University of Vienna

Международная исследовательская группа под руководством Джузеппе Маррамы из Института палеонтологии Венского университета обнаружила окаменелые и хорошо сохранившиеся останки ископаемого ската, анатомия которого значительно отличается от строения современных скатов и не укладывается в историю эволюции этих существ.

Статья с детальным описанием окаменелости опубликована в журнале Scientific Reports. С ее кратким обзором можно ознакомиться на сайте Венского университета.

Находка уже позволила по-новому взглянуть на эволюцию скатов, а также лучше понять механизм восстановления морских экосистем после массового вымирания, произошедшего 66 миллионов лет назад.

Фото: NASA/JPL-Caltech
Во льдах Энцелада найдена органика

Окаменелость была найдена на северо-востоке Италии, богатом подобными ископаемыми. За весь период исследований в этой регионе было обнаружено более 230 видов древних рыб.

В данном случае речь идет о скате, который обитал примерно 50 миллионов лет назад в период, называемый эоценом. Он обладал приплюснутым телом и грудным диском яйцевидной формы. Это уникальное животное получило название Lessiniabatis aenigmatica.

Ученых поразили особенности его строения. В отличие от современных скатов и скатов ископаемых, найденных ранее, у этого существа не было жала. Кроме того, его хвост оказался очень коротким - намного короче, чем у современных скатов. Да и расположен он иначе. Ничего подобного ученые не видели у скатов, в какое время те бы не жили.

Скаты (Myliobatiformes) - это очень разнообразная группа хрящевых рыб. Они известны своими ядовитыми хвостовыми жалами, которые используют против других хищников, а иногда и против человека. Причем жало может быть и не одно - в зависимости от вида ската. Однако окаменелый образец, вероятно, использовал свой хвост совершенно иначе.

По словам Джузеппе Маррама, появление нетипичного органа 50 миллионов лет назад у таких существ, как Lessiniabatis aenigmatica, очень интригует. Оно говорит о том, что в процессе восстановления морских экосистем диверсификация была огромной.

Возможно, сразу у нескольких групп рыб появились тогда новые анатомические особенности. Однако со временем они показали свою неэффективность, и их обладатели постепенно вымерли.

Ученые объяснили, что помешало доминированию неандертальцев в Европе
Строение доисторической акулы ошеломило ученых
Общество Наука Общество Природа Общество История Культура Арт Музеи и памятники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Минфин предложил повысить розничные цены на водку и коньяк
Париж: Устроивший бойню в штаб-квартире полиции конфликтовал с начальством
Главу Росгидромета Максима Яковенко освободили от должности