Ископаемое возрастом 50 миллионов лет изменило взгляд на эволюцию

Международная исследовательская группа под руководством Джузеппе Маррамы из Института палеонтологии Венского университета обнаружила окаменелые и хорошо сохранившиеся останки ископаемого ската, анатомия которого значительно отличается от строения современных скатов и не укладывается в историю эволюции этих существ.

Статья с детальным описанием окаменелости опубликована в журнале Scientific Reports. С ее кратким обзором можно ознакомиться на сайте Венского университета.

Находка уже позволила по-новому взглянуть на эволюцию скатов, а также лучше понять механизм восстановления морских экосистем после массового вымирания, произошедшего 66 миллионов лет назад.

Окаменелость была найдена на северо-востоке Италии, богатом подобными ископаемыми. За весь период исследований в этой регионе было обнаружено более 230 видов древних рыб.

В данном случае речь идет о скате, который обитал примерно 50 миллионов лет назад в период, называемый эоценом. Он обладал приплюснутым телом и грудным диском яйцевидной формы. Это уникальное животное получило название Lessiniabatis aenigmatica.

Ученых поразили особенности его строения. В отличие от современных скатов и скатов ископаемых, найденных ранее, у этого существа не было жала. Кроме того, его хвост оказался очень коротким - намного короче, чем у современных скатов. Да и расположен он иначе. Ничего подобного ученые не видели у скатов, в какое время те бы не жили.

Скаты (Myliobatiformes) - это очень разнообразная группа хрящевых рыб. Они известны своими ядовитыми хвостовыми жалами, которые используют против других хищников, а иногда и против человека. Причем жало может быть и не одно - в зависимости от вида ската. Однако окаменелый образец, вероятно, использовал свой хвост совершенно иначе.

По словам Джузеппе Маррама, появление нетипичного органа 50 миллионов лет назад у таких существ, как Lessiniabatis aenigmatica, очень интригует. Оно говорит о том, что в процессе восстановления морских экосистем диверсификация была огромной.

Возможно, сразу у нескольких групп рыб появились тогда новые анатомические особенности. Однако со временем они показали свою неэффективность, и их обладатели постепенно вымерли.