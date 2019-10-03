Зачем будущим отцам отказываться от алкоголя за полгода до зачатия ребенка

Любопытно что "вклад" пьющих мужчин превышает женский.

Ученые установили, что даже умеренное потребление алкоголя в течение трех месяцев, предшествующих зачатию, а также в течение первого триместра беременности (когда речь идет о будущих матерях) увеличивает риск рождения ребенка с пороком сердца на 44 процента, если пьет будущий отец и на 16 процентов - если будущая мать.

Если же мужчина позволяет себе выпивать за раз пять и более "стандартных" доз алкоголя (одна доза - это бокал сухого вина или рюмка крепкого напитка), риск увеличивается до 54 процентов.

Такие результаты были получены в результате метаанализа данных 55 исследований, опубликованных между 1991 и 2019 годом, в которых анализировалось здоровье новорожденных: при этом 41 747 детей родились с врожденным пороком сердца, 297 587 - без.

"Употребление алкоголя потенциальными родителями является рискованным и опасным поведением, которое не только может увеличить вероятность рождения их ребенка с пороком сердца, но и значительно повредит их собственному здоровью", - комментируют результаты своей работы исследователи. Они рекомендовали парам, планирующим рождение ребенка, воздержаться от употребления алкоголя за полгода до зачатия.

Врожденные пороки сердца - наиболее распространенная патология, встречающаяся у новорожденных. Ежегодно в мире рождается 1,35 миллиона детей с такими дефектами.