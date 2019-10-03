Михаил Николаевич Толчеев

Член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ

Стартовала масштабная судебная реформа: созданы отдельные суды, чьей задачей является выявление судебных ошибок. Для того, чтобы судьи оставались действительно над схваткой, юрисдикция новых судов распространяется сразу на несколько регионов. С 1 октября начали действовать 5 апелляционных судов общей юрисдикции и 9 кассационных судов общей юрисдикции.

Что изменится? Станет ли легче добиться справедливости? Как быть, если нет денег на дорогу в суд вышестоящей инстанции? Подробно на все вопросы, связанные с судебной реформой ответит читателям "Российской газеты" член Совета Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев, а также эксперты Ассоциации юристов России. Свои вопросы вы можете задать с 12 до 14 часов по московскому времени 8 октября по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8-499-257-58-92.