Зеленский назначил нового главу СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны. Об этом говорится на официальном сайте главы украинского государства.

Ранее Алексей Данилов занимал должность заместителя главы СНБО. В прошлом он исполнял обязанности заместителя директора Европейского института интеграции и развития. С 1994 по 1997 год занимал пост мэра Луганска, а в 2005 году был председателем Луганской ОГА. Избирался депутатом Верховной Рады V созыва от "Батькивщины".

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в конце сентября написал заявление об отставке. Он признался, что не хочет принимать участия в "подковерных играх некоторых персонажей".