"Зенит" обыграл "Бенфику" в Лиге чемпионов

Питерский "Зенит" одержал первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. На домашней арене подопечные Сергея Семака уверенно справились с португальской "Бенфикой" - 3:1.

Для питерцев игра с "орлами", как еще называют приехавшую в гости команду, в некотором роде была особенной. Прозвучит немного странно, но новый стадион "сине-бело-голубых", повидавший матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира да и вообще много чего, еще ни разу не принимал в своих стенах Лигу чемпионов. Поэтому все участники вечера постарались сделать его запоминающимся. Организаторы пригласили симфонический оркестр, который исполнил знаменитый гимн турнира вживую, а болельщики устроили масштабный перформанс с гигантскими баннерами и лентами. Уже после игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак отдельно поблагодарил болельщиков за "невероятную атмосферу".

Питерский "Зенит" впервые провел матч Лиги чемпионов на своей новой арене

Понятно, что при таких исходных данных соответствующего выступления ждали и от футболистов. В итоге "сине-бело-голубые" провели один из лучших матчей под руководством своего нынешнего тренера.

Главным действующим лицом на поле стал Артем Дзюба. На 21-й минуте он открыл счет в матче, забив уже седьмой гол в Лиге чемпионов. Среди россиян в этом турнире больше только у Андрея Тихонова и Алана Дзагоева - по восемь мячей. Ну а на 78-й минуте Дзюба классно пропустил мяч на Сердара Азмуна, который фактически снял все вопросы о победителе.

- Целую ваши мысли, как говорится. Вот прямо приятно услышать, видно, что разбираетесь в футболе, - откликнулся форвард, когда кто-то из журналистов отметил его действие. - Это и чувство, и под конец я увидел, что он набирает скорость, и он кричал что-то на своем: "Астав, астав" (улыбается). Я понял, что нужно пропускать.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал четыре очка и вышел на первое место в группе "G". Лидерство питерцы делят с "Лионом", который неожиданно для многих в гостях нанес поражение "Лейпцигу" - 2:0.

Не менее важен успех команды Сергея Семака и с точки зрения расстановки сил в таблице коэффициентов УЕФА, на основании которой определяется количество участников в еврокубках от разных стран. На данный момент Россия занимает в таблице шестое место, которое по итогам текущего сезона даст право заявить на сезон 2021/2022 шесть клубов, в том числе три в Лигу чемпионов. Победа "Зенита" позволила увеличить отрыв от португальцев, идущих седьмыми. Поддержать этот почин, но уже в Лиге Европы, вчера могли ЦСКА и "Краснодар", игравшие против испанских "Эспаньола" и "Хетафе" соответственно. Оба матча завершились после подписания этого номера "РГ" в печать.

Но вернемся к Лиге чемпионов. Успех "Зенита" при всей его важности для нас не стал главным событием в масштабах Европы. Матч с самой мощной вывеской состоялся в рамках группы "F" в Испании, где "Барселона" принимала итальянский "Интер". Миланцы выглядели на "Камп Ноу" более чем достойно, но исход встречи решили Лео Месси и Луис Суарес: первый отдал пас, второй забил победный гол - 2:1.

Также отдельного упоминания заслуживает происходившее на легендарном "Энфилде", где своих соперников принимает действующий обладатель Кубка европейских чемпионов "Ливерпуль". Поначалу встреча подопечных Юргена Клоппа с австрийским "Зальцбургом" не предвещала ничего необычного: к 36-й минуте хозяева вели 3:0. Однако по истечении часа игры счет был уже 3:3! И все же "Ливерпуль" дожал австрийцев. Автором победного мяча стал Мохаммед Салах, оформивший в этом матче дубль, - 4:3.

Чемпионат России

Тем временем на выходных пройдут игры 12-го тура отечественной Премьер-лиги. Центральный матч ожидается в воскресенье на Песчаной, где ЦСКА, возглавляющий турнирную таблицу, примет третью команду чемпионата "Ростов". Любопытный факт: последние два визита донской команды к армейцам закончились победами гостей.

А завершит программу тура еще один матч из категории топ, в котором "Краснодар" на своем поле встретится со "Спартаком". Это будет первый матч для "красно-белых" без уволенного Олега Кононова. Вот только времени, чтобы прийти в себя, у москвичей нет: конкуренты уходят в отрыв.

Где будем смотреть

5 октября, суббота, "Матч ТВ"

19.00 "Сочи" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

11.30 "Уфа" - "Ахмат". Прямая трансляция.

14.00 "Оренбург" - "Динамо". Прямая трансляция.

16.30 "Рубин" - "Тамбов". Прямая трансляция.

6 октября, воскресенье, "Матч ТВ"

19.00 "Краснодар" - "Спартак". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

11.30 "Урал" - "Зенит". Прямая трансляция.

14.00 "Локомотив" - "Арсенал". Прямая трансляция.

16.30 ЦСКА - "Ростов". Прямая трансляция.