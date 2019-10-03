"Зенит" обыграл "Бенфику" в Лиге чемпионов

Для питерцев игра с "орлами", как еще называют приехавшую в гости команду, в некотором роде была особенной. Прозвучит немного странно, но новый стадион "сине-бело-голубых", повидавший матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира да и вообще много чего, еще ни разу не принимал в своих стенах Лигу чемпионов. Поэтому все участники вечера постарались сделать его запоминающимся. Организаторы пригласили симфонический оркестр, который исполнил знаменитый гимн турнира вживую, а болельщики устроили масштабный перформанс с гигантскими баннерами и лентами. Уже после игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак отдельно поблагодарил болельщиков за "невероятную атмосферу".
Понятно, что при таких исходных данных соответствующего выступления ждали и от футболистов. В итоге "сине-бело-голубые" провели один из лучших матчей под руководством своего нынешнего тренера.
Главным действующим лицом на поле стал Артем Дзюба. На 21-й минуте он открыл счет в матче, забив уже седьмой гол в Лиге чемпионов. Среди россиян в этом турнире больше только у Андрея Тихонова и Алана Дзагоева - по восемь мячей. Ну а на 78-й минуте Дзюба классно пропустил мяч на Сердара Азмуна, который фактически снял все вопросы о победителе.
- Целую ваши мысли, как говорится. Вот прямо приятно услышать, видно, что разбираетесь в футболе, - откликнулся форвард, когда кто-то из журналистов отметил его действие. - Это и чувство, и под конец я увидел, что он набирает скорость, и он кричал что-то на своем: "Астав, астав" (улыбается). Я понял, что нужно пропускать.
Благодаря этой победе "Зенит" набрал четыре очка и вышел на первое место в группе "G". Лидерство питерцы делят с "Лионом", который неожиданно для многих в гостях нанес поражение "Лейпцигу" - 2:0.
Не менее важен успех команды Сергея Семака и с точки зрения расстановки сил в таблице коэффициентов УЕФА, на основании которой определяется количество участников в еврокубках от разных стран. На данный момент Россия занимает в таблице шестое место, которое по итогам текущего сезона даст право заявить на сезон 2021/2022 шесть клубов, в том числе три в Лигу чемпионов. Победа "Зенита" позволила увеличить отрыв от португальцев, идущих седьмыми. Поддержать этот почин, но уже в Лиге Европы, вчера могли ЦСКА и "Краснодар", игравшие против испанских "Эспаньола" и "Хетафе" соответственно. Оба матча завершились после подписания этого номера "РГ" в печать.
Но вернемся к Лиге чемпионов. Успех "Зенита" при всей его важности для нас не стал главным событием в масштабах Европы. Матч с самой мощной вывеской состоялся в рамках группы "F" в Испании, где "Барселона" принимала итальянский "Интер". Миланцы выглядели на "Камп Ноу" более чем достойно, но исход встречи решили Лео Месси и Луис Суарес: первый отдал пас, второй забил победный гол - 2:1.
Также отдельного упоминания заслуживает происходившее на легендарном "Энфилде", где своих соперников принимает действующий обладатель Кубка европейских чемпионов "Ливерпуль". Поначалу встреча подопечных Юргена Клоппа с австрийским "Зальцбургом" не предвещала ничего необычного: к 36-й минуте хозяева вели 3:0. Однако по истечении часа игры счет был уже 3:3! И все же "Ливерпуль" дожал австрийцев. Автором победного мяча стал Мохаммед Салах, оформивший в этом матче дубль, - 4:3.
Чемпионат России
Тем временем на выходных пройдут игры 12-го тура отечественной Премьер-лиги. Центральный матч ожидается в воскресенье на Песчаной, где ЦСКА, возглавляющий турнирную таблицу, примет третью команду чемпионата "Ростов". Любопытный факт: последние два визита донской команды к армейцам закончились победами гостей.
А завершит программу тура еще один матч из категории топ, в котором "Краснодар" на своем поле встретится со "Спартаком". Это будет первый матч для "красно-белых" без уволенного Олега Кононова. Вот только времени, чтобы прийти в себя, у москвичей нет: конкуренты уходят в отрыв.
5 октября, суббота, "Матч ТВ"
19.00 "Сочи" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.
"Матч Премьер"
11.30 "Уфа" - "Ахмат". Прямая трансляция.
14.00 "Оренбург" - "Динамо". Прямая трансляция.
16.30 "Рубин" - "Тамбов". Прямая трансляция.
6 октября, воскресенье, "Матч ТВ"
19.00 "Краснодар" - "Спартак". Прямая трансляция.
"Матч Премьер"
11.30 "Урал" - "Зенит". Прямая трансляция.
14.00 "Локомотив" - "Арсенал". Прямая трансляция.
16.30 ЦСКА - "Ростов". Прямая трансляция.