Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил травму на тренировке. "Спартак" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова продолжает подготовку к матчу 12-го тура РПЛ против "Краснодара". Эта встреча состоится в воскресенье, 6 октября, в Краснодаре.

На тренировке в четверг травму получил один из лидеров "Спартака" - полузащитник Роман Зобнин, сообщает сайт клуба. Сообщается, что у игрока мышечное повреждение. Пока неизвестно, на какой срок выбыл из строя футболист.

Сроки восстановления станут известны только после проведения дополнительного медицинского обследования.

Ранее Роман Зобнин был вызван в расположение сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 20202 года против команд Шотландии и Кипра.