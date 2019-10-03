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03.10.2019 15:37
Рубрика: Спорт

Зобнин получил травму на тренировке

Текст: Максим Домчев

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил травму на тренировке. "Спартак" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова продолжает подготовку к матчу 12-го тура РПЛ против "Краснодара". Эта встреча состоится в воскресенье, 6 октября, в Краснодаре.

Фото: Анатолий Медведь/ РГ
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На тренировке в четверг травму получил один из лидеров "Спартака" - полузащитник Роман Зобнин, сообщает сайт клуба. Сообщается, что у игрока мышечное повреждение. Пока неизвестно, на какой срок выбыл из строя футболист.

Сроки восстановления станут известны только после проведения дополнительного медицинского обследования.

Ранее Роман Зобнин был вызван в расположение сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 20202 года против команд Шотландии и Кипра.

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