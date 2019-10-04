Боевики напали на сирийских военных недалеко от Пальмиры

Террористы напали на сирийских военных недалеко от города Пальмира. Боевики атаковали армейские позиции, расположенные вдоль шоссе Эс-Сухна - Дейр-эз-Зор. Однако бойцы правительственных сил отразили атаку. Бандформирования понесли значительные потери, сообщает ТАСС.

Самолеты сирийских ВВС разбомбили тыловые базы ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в оазисе Эш-Шула. Находящиеся там боевики регулярно нападают на военно-транспортные колонны с целью захвата оружия, нефтепродуктов и продовольствия.

Власти перебросили в провинции Хомс и Дейр-эз-Зор дополнительные силы, чтобы обезопасить шоссе, идущее от Дамаска к границе с Ираком.