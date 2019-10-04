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04.10.2019 08:09
Рубрика: Спорт

Чемпионка мира по фристайлу погибла во время прогулки на велосипеде

Текст: Максим Домчев

Талантливая канадская фристайлистка Микайла Мартин погибла во время велосипедной прогулки в родном городе Сквомиш.

Фото: Министерство спорта Красноярского края
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Ставшая в прошлом году победительницей молодежного чемпионата мира в дисциплине "ски-кросс" Микайла Мартин подавала огромные надежды. В канадской сборной надеялись, что 22-летняя спортсменка на следующей Олимпиаде сумеет побороться за золотые медали.

Во вторник девушка вместе со своим другом отправилась на велосипедную прогулку в скалистой местности, где по невыясненным обстоятельствам получила серьезные травмы. Прибывшие на место происшествия экстренные службы вертолетом доставили спортсменку в ближайшую больницу, однако спасти ее врачам не удалось, сообщает CTV News.

"Не могу выразить словами, как нам будет ее не хватать, - сказала президент Alpine Canada Ваня Гранди. - Выражаем свои соболезнования родным и близким".

Полиция проводит расследование данного инцидента.

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