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04.10.2019 14:34
Рубрика: Спорт

Дарья Клишина снялась с чемпионата мира по легкой атлетике

Текст: Максим Домчев
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Российская прыгунья в длину, одна из самых популярных легкоатлеток Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира в Дохе.

Фото: РИА Новости.
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Вслед за золотом Елены Соколовой и Марии Ласицкене, а также серебром Сергея Шубенкова российские любители легкой атлетики с нетерпением ожидали выступления 28-летней Дарьи Клишиной в секторе для прыжков в длину. Однако спортсменка в последний момент решила сняться с соревнований из-за травмы.

О своем решении Клишина сообщила в Instagram. Там она объяснила, что не выступит в Дохе из-за травмы.

"Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков. Сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт", - написала Клишина.

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К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате Мира в Дохе и были вынуждены сняться. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков. Прилетела сюда продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас, плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт.

Публикация от The official Darya Klishina (@dariaklishina)

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Чемпионат мира по легкой атлетике - 2019
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