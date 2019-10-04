Дарья Клишина снялась с чемпионата мира по легкой атлетике

Российская прыгунья в длину, одна из самых популярных легкоатлеток Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира в Дохе.

Вслед за золотом Елены Соколовой и Марии Ласицкене, а также серебром Сергея Шубенкова российские любители легкой атлетики с нетерпением ожидали выступления 28-летней Дарьи Клишиной в секторе для прыжков в длину. Однако спортсменка в последний момент решила сняться с соревнований из-за травмы.

О своем решении Клишина сообщила в Instagram. Там она объяснила, что не выступит в Дохе из-за травмы.

"Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков. Сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт", - написала Клишина.