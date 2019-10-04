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04.10.2019 18:50
Рубрика: Экономика

ФАС выявила опережающий рост цен на авиабилеты по отдельным маршрутам

Текст: Юлия Кривошапко
Цены на авиабилеты эконом-класса по направлениям внутри страны в январе-августе выросли на 5,9% к аналогичному периоду 2018 года, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) со ссылкой на данные мониторинга.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Незначительное опережение темпов инфляции связано с ростом спроса на авиаперелеты по стране, считают в ведомстве. На 8% увеличилось количество перевезенных пассажиров и на 10% вырос пассажиропоток (количество пассажиро-километров в полете).

Впрочем, на некоторых направлениях зафиксированы более высокие темпы роста средних цен, отмечают в ФАС. В их числе маршруты из Москвы в Красноярск, Архангельск, Оренбург, в направлении Дальнего Востока, а также внутрирегиональные перелеты авиакомпании "Аврора" на Дальнем Востоке.

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Материалы по этому поводу уже направлены в территориальные управления ФАС для выяснения причин и "принятия мер реагирования", говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольная служба также обещает проверить цены на авиатопливо в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска.

В ФАС предупреждают, что заявления об "ожидаемом" резком росте цен на авиабилеты и попытки создания ажиотажного спроса на туристические и другие услуги будут рассмотрены службой на предмет недобросовестной конкуренции.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ФАС
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