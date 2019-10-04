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04.10.2019 20:35
Рубрика: Экономика

"Газпром" назвал срок запуска двух ниток "Турецкого потока"

Текст: Роман Маркелов

Обе нитки газопровода "Турецкий поток" будут готовы до конца 2019 года. Об этом заявил журналистам замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога в кулуарах Петербургского международного газового форума.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Одна из ниток газопровода рассчитана на поставки российского газа в Турцию, другая - в Южную и Юго-Восточную Европу через Болгарию. По словам Хандоги, российская сторона будет готова поставлять газ Болгарии.

"То есть газопровод будет готов работать. Если болгары будут готовы принять газ, то, соответственно, им газ будет", - сообщил он РИА Новости.

Мощность каждой нитки "Турецкого потока" составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Турецкий поток"
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