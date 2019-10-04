Глава Кубы поблагодарил Медведева за поддержу против блокады

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель высказал слова благодарности России за "неизменную позицию по осуждению торгово-экономического эмбарго со стороны США". Об этом Диас-Канель заявил после переговоров с премьер- министром России Дмитрием Медведевым в Гаване.

"Я поблагодарил товарища Медведева за стойкую и неизменную позицию Российской Федерации в борьбе против экономической, торговой и финансовой блокады, навязанной США Кубе, и я объяснил, как блокада ужесточилась на протяжении последнего года при текущей администрации", - цитирует ТАСС слова кубинского лидера.

Особо важной, по словам главы Госсовета, является поддержка России в условиях "финансового преследования и брутальных санкций против компаний-поставщиков энергетических ресурсов в нашу страну".