Глава ТПП увидел большой интерес британского бизнеса к работе с РФ

Товарооборот между Россией и Великобританией вырос за прошлый год на 8 процентов и составил около 14 миллиардов долларов.

Российский экспорт стал больше на 12 процентов и достиг почти 10 миллиардов долларов, импорт же сохранился на уровне 4 миллиардов долларов. Об этом заявил президент ТПП РФ Сергей Катырин на ежегодном инвестиционном форуме в Москве "Russia Talk".

Отвечая на вопрос, готов ли бизнес Туманного Альбиона идти в Россию, учитывая не лучшую российско-английскую атмосферу отношений, он отметил: "Однозначно готов".

Представитель ТПП РФ посетил около 30 британских торговых палат от севера Шотландии до Корнуолла, и везде предприниматели подчеркивали свой интерес к сотрудничеству.

"В России сегодня работает около шестисот британских компаний. Для сравнения: немецких - пять тысяч. Есть, к чему стремиться и куда расти", - добавил Сергей Катырин.