Хачанов вышел в полуфинал турнира в Пекине

В Пекине продолжается крупный турнир АТР с призовым фондом 3,6 миллиона долларов. В четвертьфинале соревнований девятый номер мирового рейтинга россиянин Карен Хачанов встречался с опытным итальянцем Фабио Фоньини.

Первый сет для 23-летнего представителя России сложился не слишком успешно. Он уступил 3:6. Однако затем смог переломить ход поединка и с таким же счетом выиграть вторую партию.

Игра итальянца после этого окончательно развалилась. В решающем сете Хачанов позволил сопернику выиграть всего один гейм - 6:1.

В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и набирающим форму после долгого лечения британцем Энди Марреем.