Instagram запустил мессенджер для общения "со своими"

Instagram запустил мессенджер "для своих" под названием Threads. Главной фишкой приложения стало общение с близкими друзьями.

Ничего революционного в мессенджере нет - отправлять собеседникам можно текст, фотографии и видео. Предусмотрена возможность устанавливать статусы на основе эмодзи, которые могут видеть люди, добавленные в список контактов.

Камера запускается вместе с приложением на главном экране. Функций имеется две - снять фото или видео и выбрать адресата, либо сразу нажать на расположенный в нижней части экрана контакт и отправить послание ему. Если перейти в раздел с контактами, то можно отправлять текстовые сообщения.

Такой формат похож на Snapchat, только сообщения не удаляются автоматически. Это не первая попытка Instagram и Facebook начать конкурировать со Snapchat. При этом по функционалу Threads похоже на смесь "директа" (Direct) и "сториз" (Stories).

Что может заставить пользователей Instagram отказаться от обмена сообщениями в "директе" и перейти на Threads? Как отмечают в компании, этот мессенджер подойдет тем, кому хочется меньшей публичности. Разработчики обещают больше конфиденциальности благодаря гибким настройкам, статусы не передают точное местоположение, данные о котором не передаются на сервера приложения.

Приложение уже доступно на платформах iOS и Android.