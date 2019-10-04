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4 октября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 223(7981)

Федеральный закон от 1 октября 2019 г. N330-ФЗ "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 1 октября 2019 г.
Опубликован 4 октября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Бюджетный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 19 сентября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 25 сентября 2019 года

Статья 1

Внести в пункт 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2007, N 18, ст. 2117; 2010, N 40, ст. 4969; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 27, ст. 4278; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 53, ст. 8430; 2019, N 31, ст. 4454) изменение, заменив слова "винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда" словами "алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин