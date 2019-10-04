Кабмин и участники рынка решат, как усовершенствовать систему контроля качества нефти

Илья Джус сделал для РБК уточнение: решения основаны на том, что компания должна иметь возможность контролировать поступающее сырье, поскольку она несет ответственность за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов перед нефтяными компаниями. Но решений о том, в какой именно форме будет осуществляться контроль на пунктах приема нефти, не озвучивалось.

"Решений о форме такого контроля, а тем более о переходе права собственности на пунктах приема нефти на совещании в правительстве не принималось", - пояснил Илья Джус журналистам.