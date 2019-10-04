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04.10.2019 21:14
Рубрика: Экономика
Проект: Роснефть 2018

Кабмин и участники рынка решат, как усовершенствовать систему контроля качества нефти

Текст: Полина Кузнецова
На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака с участием представителей "Роснефти" и "Транснефти" обсудили вопросы контроля качества нефти на пунктах приема сырья. Решений об изменении формы контроля за приемо-сдаточными пунктами, через которые в магистральные трубопроводы "Транснефти" поступает нефть, на совещании не принималось, пишет РБК со ссылкой на официального представителя вице-премьера Илью Джуса. По его словам, на совещании была зафиксирована необходимость непосредственного участия "Транснефти" в контроле на пунктах пропуска за качеством поступающей нефти.

Илья Джус сделал для РБК уточнение: решения основаны на том, что компания должна иметь возможность контролировать поступающее сырье, поскольку она несет ответственность за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов перед нефтяными компаниями. Но решений о том, в какой именно форме будет осуществляться контроль на пунктах приема нефти, не озвучивалось.

"Решений о форме такого контроля, а тем более о переходе права собственности на пунктах приема нефти на совещании в правительстве не принималось", - пояснил Илья Джус журналистам.

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