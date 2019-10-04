Прямо под нами, на 70-метровой глубине, как раз в эти минуты строится метро - новый участок Большой кольцевой линии от "Стромынки" до "Ржевской". Грунтовые речки, мини-сталактиты в свете подземных фонарей - неописуемую метростроительную романтику мы увидели сами, спустившись под Москву в специальной клети.

"Шереметьевская" - одна из самых удивительных станций в московской подземке. "Тут будет очень протяженный эскалатор, - рассказывает нам замначальника СМУ-8 "Мосметростроя" Михаил Николаев. - Длиннее, чем на "Парке Победы" - 135 метров!".

Как раз сейчас строится наклонный ход для эскалатора. Туда, где ведутся эти работы, мы можем попасть в клети - полуоткрытой лифтовой кабине. "А ботиночки-то лучше тут, наверху оставить", - улыбаются метростроевцы, каждому из нас выдавая сапоги. Зачем, скоро поймем.

Многие работы на "Шереметьевской" проводятся вручную. Фото: Егор Просвирников/РГ

Проходим инструктаж по безопасности, расписываемся в специальном журнале - и в клеть. Сначала кабина идет медленно, потом постепенно разгоняемся. Вот и рабочая зона. Дальше - пешком.

По ярко освещенным галереям идем туда, где сейчас возводится эскалаторный ход. Вот тут и пригождаются сапоги: грунтовой водички тут прилично. Многие работы тут ведутся вручную. Например, строительство натяжной камеры - пространства, которое соединит вестибюль с наклонным ходом. "В метро вы видите только саму автоматическую лестницу, - рассказывает Михаил. - А ведь под ним есть еще и техническое пространство, его также надо подготовить". Пожалуй, работы по созданию натяжной камеры - самые зрелищные работы на "Шереметьевской", не считая сварочных.

На "Шереметьевской" сейчас так. Манящий подземный пейзаж! А для прогулок тут пригодятся сапоги. Фото: Егор Просвирников/РГ

"Мосметрострой" планирует сдать "Шереметьевскую" в конце 2021 года. Она войдет в северо-восточный участок Большой кольцевой вместе с "Ржевской" и "Стромынкой". Между этими двумя станциями как раз сейчас строятся тоннели.

"Видели бы вы, какой тут грунт, - рассказывает замначальника СМУ-12 "Мосметростроя" Насир Мамедов. - Глина, известняк... Но ничего! Наши "Наталья" и "Софья" идут по графику". Этими дамскими именами метростроители назвали многотонные проходческие комплексы - щиты. Они буквально вгрызаются в изобилующий труднопроходимыми участками московский грунт. Проходческие комплексы - машины с огромными габаритами, фактически - целые заводы по строительству тоннелей. Мы спустились на 28 метров вниз в районе парка "Сокольники". Именно там будет сооружен вестибюль "Стромынки".

В котловане будущей "Стромынки" лежат рельсы. Правда, временные - они нужны для работ в тоннеле. Фото: Егор Просвирников/РГ

Перед тем как приступить к работе, метростроевцы внимательно изучили карту подземных коммуникаций. И оказалось, что земля тут буквально испещрена трубами разных назначений и диаметров. Газ, вода, канализация - чего тут только не было. И все это пришлось перекладывать, чтобы не прерывать коммунальное снабжение этого густонаселенного района.

Туда, где сейчас трудятся метростроители, ведет длинная лестница высотой, наверное, с девятиэтажный дом. Там, на дне котлована еще весной отправились в сторону "Ржевской" щиты "Наталья" и "Софья". "Девушки" стартовали с небольшим интервалом, один щит прошел 750. а другой 1 400 метров. Таковы уж особенности местного грунта. Однако обеих "дам" ждут в пункте назначения уже весной будущего года.