Закон Кировской области от 3 октября 2019 года № 290-ЗО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Кировской области на 2019 год"

Принят Законодательным Собранием Кировской области 26 сентября 2019 года

Статья 1

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" установить величину прожиточного минимума пенсионера в Кировской области на 2020 год в размере 8511 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Кировской области И.В.Васильев

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