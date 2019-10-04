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04.10.2019 15:13
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайский путь решения проблемы бедности актуален для всего мира

Во время торжеств, посвященных 70-летию образования КНР, 90-летний ученый-селекционер, "отец гибридного риса" Юань Лунпин был награжден Орденом Республики. Юань Лунпин долгое время работает над изучением и распространением новых сортов гибридного риса, вносит большой вклад в дело продовольственной безопасности Китая и всего мира. Изыскания академика Юань Лунпина считаются символом работы по ликвидации бедности, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: sinorusfocus.com Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com

После образования КНР, страна жила в условиях крайней нищеты. В 70-е годы прошлого века, опираясь на собственные изыскания и благодаря самоотверженному подходу к делу, Юань Лунпин добился больших успехов в селекции гибридного риса. Благодаря вкладу академика, в Китае была разрешена проблема питания населения. Кроме того, 9 процентов пахотных земель Китая смогли накормить 20 процентов общемирового населения. По объему производства зерновых Китай много лет подряд занимает первое место в мире. С этим связано и разрешение проблемы бедности. За 70 лет число малоимущего населения в стране сократилось на 850 миллионов человек.

В будущем году Китай планирует полностью искоренить бедность. На приеме, посвященном 70-летию КНР, председатель Си Цзиньпин с гордостью отметил, что с бедностью, которая существовала в Китае на протяжении нескольких тысяч лет, будет покончено. По его словам, полная ликвидация бедности в Китае станет настоящим чудом в истории человечества.

За 70 лет Китай перечислил 170 странам и международным организациям более 400 миллиардов юаней на ликвидацию бедности, направил свыше 600 тысяч человек в качестве персонала гуманитарных миссий, построил около 5 тысяч гуманитарных объектов. Благодаря усилиям Китая было подготовлено 12 миллионов квалифицированных специалистов в развивающихся странах. Эти цифры говорят о миссии и долге Китая как ответственной мировой державы.

Китайская модель и опыт по борьбе с бедностью предоставили миру "китайский вариант" решения общемировой проблемы сокращения бедности. Компартия Китая, будучи правящей партией, рассматривает ликвидацию бедности как основную цель социально-экономического развития. КПК составила четкий график для реализации этой цели, ведет постоянные изыскания для формирования гибкой политики в сфере сокращения бедности.

Благодаря действующим мерам по оказанию адресной помощи нуждающимся, растут возможности для продолжительного развития. КНР движется по пути ликвидации бедности с китайской спецификой. Как сказал председатель Си Цзиньпин, развитие - это основной стимул в избавлении от нищеты. Его книга "Ликвидация бедности" вызвала активный отклик в развивающихся странах. Многие официальные лица африканских государств полагают, что эта книга была написана не только для китайцев, но и для африканцев, а также для всех тех, кто прилагает активные усилия для искоренения бедности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал китайскую стратегию по предоставлению адресной помощи бедному населению как единственный путь в работе по искоренению бедности, осуществлению больших целей "Программы устойчивого развития ООН до 2030 года".

Сейчас более 700 миллионов человек в мире живут за чертой бедности. Согласно "Программе устойчивого развития ООН до 2030 года", ликвидация крайней нищеты является первоочередной целью общемирового развития. В связи с этим, Китай как ответственная держава, обладающая опытом в деле борьбы с бедностью, уделяет большое значение взаимовыгодному и отрытому сотрудничеству в разрешении этой актуальной проблемы. Китай оказывает помощь развивающимся странам в целях увеличения возможностей продолжительного развития путем расширения импорта, инвестиций и других мер.

По данным Всемирного банка, реализация инициативы "Один пояс и один путь" позволит избавить от крайней бедности 7,6 миллиона человек, еще 32 миллиона, живущих в достаточно стесненных условиях, смогут повысить свой материальный уровень. В 2015 году Китай учредил "Фонд помощи сотрудничеству Юг-Юг". По данным на конец прошлого года, Китай реализовал более 200 проектов развития и сотрудничества по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий, медицинской и других сферах в более 30 странах. На саммите Форума китайско-африканского сотрудничества в сентябре прошлого года китайская сторона обещала сотрудничать с африканскими государствами в сфере стимулирования производства и способностей развития, что заслужило высокие оценки руководителей африканских государств.

"Отец китайского гибридного риса", академик Юань Лунпин как-то отметил, что его мечта - разводить гибридный рис во всем мире, чтобы накормить людей, чтобы люди смогли жить счастливо. Мечта академика Юань Лунпина - это и есть долг и ответственность Китая. В будущем Китай продолжит делиться с миром опытом в ликвидации бедности, Китай продолжит вносить активный вклад в новое международное сотрудничество и механизм координации по ликвидации бедности, чтобы путем совместного развития искоренить бедность и обратиться к совместному процветанию.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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