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04.10.2019 11:00
Рубрика: Общество

Кубинцы нашли способ борьбы с тропическими лихорадками

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Куба рассчитывает на помощь гуппи в борьбе с комарами, переносчиками опасных заболеваний, таких как лихорадка денге, сообщает Spiegel со ссылкой на кубинскую газету Granma. В центре гигиены и эпидемиологии провинции Сьенфуэгос утверждают, что одна гуппи уничтожает до 150 личинок комаров в день.

Эделис Молина Морейра, заместитель руководителя центра, называет роль гуппи "важной в борьбе с комарами". После урагана "Катрина" метод уже был успешно опробован в Новом Орлеане (США). Правда, экологи скептически относятся к использованию гуппи: по их мнению, возможны негативные последствия от взаимодействия видов.

Фото: iStock
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Гуппи родом из вод Карибского моря и северной части Южной Америки. В естественных водоемах питаются различными кормами, но явно предпочитают личинок разных видов комаров. По словам Молины, если в дождевые бочки или цистерны, в которых в том числе живут личинки комаров, поместить по два гуппи, это станет "важным шагом в борьбе с комарами".

Комары желтолихорадочные (Aedes aegypti) могут передавать желтую лихорадку, лихорадку денге и вирус Зика. Взрослая самка комара Aedes aegypti может отложить от 100 до 200 яиц за одну кладку. В последнее время идут интенсивные поиски вариантов локализовать популяции опасных комаров.

Общество Наука В мире Северная и Центральная Америка Куба
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