Кучеров и Сергачев обыграли Бобровского

Гол и передача Никиты Кучерова, а также три ассистентских балла Михаила Сергачева помогли "Тампе-Бэй" переиграть "Флориду" с Сергеем Бобровским и Евгением Дадоновым - 5:2.

В стартовом для "Тапмы-Бэй" матче в регулярном сезоне НХЛ самыми заметными фигурами стали российские легионеры. На седьмой минуте матча счет открыл лучший хоккеист прошлого сезона Никита Кучеров, ассистентом у которого выступил еще один россиянин Михаил Сергачев. Это подпортило дебют во "Флориде" голкипера Сергея Бобровсого.

Во втором периоде команды обменялись голами. "Пантера" Майк Хоффман сумел пробить стража ворот "Молний" Андрея Василевского. Однако усилиями Кевина Шаттенкирка, которому ассистировал Сергачев, "Тампа-Бэй" снова вышла вперед.

В третьем периоде матча "Флориде" стараниями Винсента Трочека снова удалось отыграться, однако этот успех стал для его команды последним. Ондрей Палат с передачи Сергачева вывел "Тампу-Бэй" вперед, Патрик Марун с передачи Кучерова закрепил успех, а точку в матче, поразив пустые ворота, поставил Эрик Чернак.

Вратарь "Тампы-Бэй" Василевский отразил 35 бросков из 37, его визави из "Флориды" Сергей Бобровский в дебютной игре совершил 25 сейвов.