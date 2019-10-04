Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

На вопрос о личной жизни журналистов навел эпизод из новой книги Маргариты "Счастлива без рук". В автобиографическом издании девушка описывает романтического персонажа по имени Мистер Икс.

"Это реальный человек из моей жизни, - объяснила Маргарита. - Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году".

Ранее "РГ" подробно писала об истории Маргариты Грачевой. Она получила известность после того, как бывший муж в пылу ревности отрубил ей кисти обеих рук. Одну удалось пришить московским врачам. Вторую руку Маргарите заменил роботизированный протез. Его установили за границей на деньги, которые собрали для девушки сами жители Серпухова, потрясенные ее судьбой.