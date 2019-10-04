Маргарита Мамун стала мамой

В семье олимпийской чемпионки 2016 года по спортивной гимнастике Маргариты Мамун и серебряного призера Игр-2008 по плаванию Александра Сухорукова родился ребенок. Об этом счастливые родители сообщили на своих страницах в Intagram.

Они разместили фотографию новорожденного ребенка. Сухоруков оставил подпись под фотографией: "Я - папа". Пока пара не сообщила о поле ребенка.

Ранее в интервью Маргарита Мамун заявляла, что они с мужем хотят как минимум двоих детей. А если у них родится дочь, то спортсменка не будет против, если она пойдет по стопам матери.

Пара поженилась в 2017 году, тогда же Мамун сообщила о решении завершить свою карьеру.