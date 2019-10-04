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04.10.2019 15:29
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила давать сиротам соцжилье до получения собственного

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что дети-сироты должны получать социальное жилье до того момента, как им будет выделено собственное. Она предложила дать право регионам предоставлять выпускникам детских домов жилье на условиях социального найма, пока они стоят в очереди на квартиру.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Нужно разработать систему мер, нужно дать право регионам в социальный найм давать жилье детям-сиротам, чтобы после детского дома у них была крыша над головой", - сказала глава Совфеда на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета.

"Эта проблема звучит остро последние 15-20 лет, значит, где-то системный сбой", - считает председатель СФ.

Она дала поручение комитетам по соцполитике и образованию проработать этот вопрос. "Давайте вместе с Минтрудом, Минпросвещения, Минфином в двухмесячный срок предложим меры для решения этих проблем, поскольку сейчас дети ждут очереди на жилье по десять лет", - сказала сенатор и поставила задачу "закрыть вопрос" до конца года.

Валентина Матвиенко также предложила главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть вопрос об увеличении софинансирования регионам на эти цели.

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