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04.10.2019 17:03
Рубрика: Власть

Матвиенко: Совфед поддержит меры по повышению престижа профессии учителя

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации поддержит все меры руководства страны по повышению престижа труда учителей, улучшению условий их работы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В пятницу глава верхней палаты сделала запись в блоге, приуроченную к Дню учителя.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

"Чтобы в школы приходили учителя - личности, требуется обновление системы подготовки кадров, - считает председатель СФ. - Министерство просвещения России, Российская академия образования, педагогические вузы работают над этим, готовят предложения".

Фото: Михаил Синицын.
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Валентина Матвиенко уверена, что затягивать этот процесс нельзя, учитывая кадровую ситуацию в сфере школьного образования. "Учительский корпус России неотвратимо стареет. Доля молодых педагогов, моложе 30 лет, - всего 5,5%. Такое положение, в частности, связано с тем, что из числа выпускников педагогических вузов в школы приходит не более половины, и из них остаются далеко не все", - отметила спикер.

В первую очередь необходимо укрепить престиж профессии педагога, полагает она. "Когда учитель из года в год слышит с экранов телевизоров, читает в газетах, узнает из других источников, что в школы идут почти исключительно неудачники, он невольно начинает примерять к себе этот образ. Хорошо, что далеко не все педагоги обуреваемы подобными комплексами. Тем не менее, повторю, укрепление авторитета учителя - задача актуальная", - считает Матвиенко.

Понимание проблемы есть, и работа идет: принимаются меры по снижению разного рода отчетности, совершенствуется система оценки и оплаты учительского труда, положительные результаты должна принести и программа "Земский учитель", которая начнет действовать с 2020 года.

"Могу заверить: Совет Федерации активно поддержит все шаги, направленные на повышение роли, престижа и условий труда российского учителя", - заявила Валентина Матвиенко.

Фото: Борис Ярков
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Глава Совфеда уверена, что несмотря на цифровизацию всех сторон жизни общества и перемены, происходящие в систему образования, роль учителя будет расти. "Никакой прогресс в области робототехники, искусственного интеллекта позиций учителя не поколеблет - напротив, укрепит", поскольку "из стен учебного заведения должны выходить не только образованные потребители и пользователи того, что уже создано, но и творцы, созидатели нового". Это задачу решала и будет решать школа с опорой на традиции отечественного фундаментального образования, полагает Валентина Матвиенко.

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