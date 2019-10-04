Санкции, применяемые США и странами Запада, являются способом вмешательства во внутренние дела других государств, указал премьер-министр Дмитрий Медведев. Россия, не первый год живущая под санкциями, не намерена поддаваться давлению извне.

На второй день визита в Кубу глава российского правительства приехал в Гаванский университет. Одно из старейших высших учебных заведений в западном полушарии приняло решение о присвоении Медведеву звания почетного доктора политических наук, и в этом новом статусе он прочитал небольшую лекцию о международных отношениях.

Начал российский премьер со слов лидера кубинской революции Фиделя Кастро. "То, что мы сделали, должно научить нас, что невозможного нет. Ведь то, что казалось невозможным вчера, стало возможным сегодня. И поэтому ничто не покажется нам невозможным завтра", - процитировал он.

Будущее Кубы в руках ее нового поколения, которое вынуждено строить его в тяжелых условиях, - непредсказуемости и многообразия вызовов. "Я имею в виду прежде всего то, о чем необходимо говорить. А именно о неготовности ряда стран признать, что современный мир стал многополярным", - подчеркнул российский премьер. Эта позиция приводит к тому, что отдельные государства - конечно же, речь шла в первую очередь про США - идут на нарушения важнейших международных принципов, закрепленных в уставе ООН. Они готовы вмешиваться во внутренние дела других стран, нарушают их суверенитет, порой угрожают использованием силы.

- Все более откровенными становятся попытки подменить нормы международного права некими правилами, которые устанавливаются узким кругом избранных стран, - а зачастую, чего скрывать, по сути, готовятся в одной стране, - а затем выдать эти решения за как бы существующий международный порядок, за позицию всего мирового сообщества, распространить их по всему земному шару, - объяснил Дмитрий Медведев суть многих современных геополитических конфликтов.

Один из способов следовать этим навязываемым правилам - политико-экономическое давление на несогласных. "Проще говоря, нелегитимные односторонние санкции", - уточнил глава российского кабинета министров. Сегодня они используются в отношении трети государств мира.

- Прежде всего, это способ вмешательства во внутренние дела тех или иных государств, а по сути это ограничение прав и свобод отдельных людей, граждан, живущих в этих государствах, - указал премьер.

Та же Куба из-за торгово-экономической блокады, сослался Медведев на подсчеты экспертов, понесла ущерб в объеме одного триллиона долларов. Ряд других стран Латинской Америки тоже живут под санкционным давлением. Но, процитировал почетный доктор Гаванского университета Эрнеста Хэмингуэя, человек не создан для того, чтобы терпеть поражения, человека можно уничтожить, но невозможно победить.

Сегодня эти слова особенно актуальны по отношению к Венесуэле. "Решать внутренние разногласия могут и должны только сами венесуэльцы путем переговоров, в строгом в соответствие со своей национальной Конституцией", - заявил председатель правительства России.

- Совершенно очевидно и другое - в Венесуэле может быть только один президент, который избран в соответствии с Конституцией своей страны. Сегодня это Николас Мадуро, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Латинская Америка, заключил он, стала плацдармом для обкатки механизмов вмешательства в дела суверенных государств с использованием в том числе нелегитимных переворотов. "Причем США действуют не только с помощью мягкой силы, - обратил внимание премьер-министр, - но в лоб требуют смены правительств".

- Суют свой нос в любые дела, любые решения всех стран, выделяют деньги на дестабилизацию политической системы, а подчас просто на прямое вмешательство. При этом не допускают и доли критики в свой адрес, - обвинил Дмитрий Медведев Вашингтон.

Россия всегда открыто говорила о недопустимости использованиях нелегитимных санкций, сказал глава кабинета министров, напомнив, что и наша страна испытывает на себе их применение. "Ни разу это не привело к каким-либо изменениями нашей внутренней и внешней политики, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Так будет и сейчас - Россия не поддается давлению извне".