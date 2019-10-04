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04.10.2019 18:37
Рубрика: Спорт

Медведева стала лучшей на турнире в Китае

Текст: Максим Домчев
Россиянка Евгения Медведева стала победительницей предсезонного турнира по фигурному катанию Shanghai Trophy.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы, опередив перспективную фигуристку из Казахстана Элизабет Турсынбаеву, которая тренируется в группе наставника Алины Загитовой Этери Тутберидзе.

Фото: РИА Новости.
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В произвольной программе Медведева выступила не слишком успешно, допустив несколько ошибок, однако ее соперница откатала хуже, совершив два падения, прыгнув один двойной прыжок вместо тройного. Как результат, по итогам двух программ Медведевой судьи поставили 191,78 балла. Ее соперница из Казахстана набрала 186,09 балла. Третье место сохранила представительница Южной Кореи Лим Ён Су - 184,64.

Завершили выступление в короткой программе фигуристы-одиночники. Лучший результат показал итальянец Маттео Риццо - 87,76 балла. Представляющий Россию Александр Самарин стал вторым - 84,66 балла, на третьем месте оказался спортсмен из Австралии Брендан Керри - 78,45.

Спорт Фигурное катание
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