Медведева стала лучшей на турнире в Китае

Россиянка Евгения Медведева стала победительницей предсезонного турнира по фигурному катанию Shanghai Trophy.

Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы, опередив перспективную фигуристку из Казахстана Элизабет Турсынбаеву, которая тренируется в группе наставника Алины Загитовой Этери Тутберидзе.

В произвольной программе Медведева выступила не слишком успешно, допустив несколько ошибок, однако ее соперница откатала хуже, совершив два падения, прыгнув один двойной прыжок вместо тройного. Как результат, по итогам двух программ Медведевой судьи поставили 191,78 балла. Ее соперница из Казахстана набрала 186,09 балла. Третье место сохранила представительница Южной Кореи Лим Ён Су - 184,64.

Завершили выступление в короткой программе фигуристы-одиночники. Лучший результат показал итальянец Маттео Риццо - 87,76 балла. Представляющий Россию Александр Самарин стал вторым - 84,66 балла, на третьем месте оказался спортсмен из Австралии Брендан Керри - 78,45.