Мигранты из Африки подрались с силовиками на юге Мексики

На юге Мексики произошло стокновение беженцев из Африки с бойцами Национальной гвардии. Конфликту предшествовало избиение одного мигранта силовиками.

Как пишет ТАСС, в городе Тапачула есть центр, куда помещают нелегальных мигрантов. Сейчас там находятся более тысячи человек. Все они ожидают выдворения из страны. Беженцы не хотят оставаться в латиноамериканской стране и требуют пропустить их к северной границе.

Напомним, после угроз со стороны президента США Дональда Трампа власти Мексики предприняли дополнительные меры по борьбе с нелегалами. В итоге удалось снизить число направляющихся в Соединенные Штаты мигрантов на 56 процентов.