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04.10.2019 20:59
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития оценило инфляцию в октябре

Текст: Роман Маркелов

Минэкономразвития ожидает в октябре месячную инфляцию 0,1-0,2 процента, что будет соответствовать годовым темпам роста потребительских цен на 3,7-3,8 процента. Об этом говорится в обзоре "Картина инфляции. Октябрь 2019 года", опубликованном ведомством.

Фото: РИА Новости
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При этом к концу года темпы годовой инфляции могут замедлиться до 3,2 процента, допускают в Минэкономразвития. В министерстве считают, что нынешняя инфляционная динамика является отражением слабого потребительского спроса. Ожидаемое Минэкономразвития замедление потребительского кредитования под воздействием введенных с 1 октября 2019 года Банком России дополнительных мер (дестимулирование выдачи необеспеченных потребкредитов через давление на капитал банков) приведет к усилению дезинфляционного тренда в случае, если не будет компенсировано ростом других видов кредитования, говорится в обзоре.

Банк России пока прогнозирует инфляцию по итогам 2019 года в 4-4,5 процента. Далее в ЦБ ожидают, что годовая инфляция останется вблизи 4 процентов.

Экономика Макроэкономика
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