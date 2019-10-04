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04.10.2019 16:46
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь предложила субсидировать развлекательные телеканалы

Текст: Юлия Кривошапко
Развлекательным телеканалам, входящим в состав второго мультиплекса, дадут субсидии из федерального бюджета, чтобы они не прекращали вещание в небольших населенных пунктах.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По оценке Минкомсвязи на эти цели потребуется 10-13 миллиардов рублей в год, уточнил "Российской газете" замглавы ведомства Алексей Волин.

Фото: iStock
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Во второй мультиплекс входят "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ". Вместе с еще 10 каналами первого мультиплекса (Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр") они являются обязательными для распространения по всей территории страны без взимания платы за просмотр.

Но в небольших населенных пунктах распространение сигнала убыточно. Вещателям телеканалов первого мультиплекса государство расходы компенсирует. (Ранее им субсидировалось распространение аналогового сигнала в городах с населением менее 100 тысяч человек, а с 2019 года - цифрового). Для второго мультиплекса закон господдержки не предусматривает.

Чтобы исключить вероятность прекращения трансляции второго мультиплекса в небольших населенных пунктах, Минкомсвязь предлагает расширить список получателей субсидий. Для этого ведомство подготовило поправки в закон "О СМИ" - они опубликованы на официальном портале нормативно-правовых актов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Если законопроект примут, компенсации из федерального бюджета будут выплачиваться не 10, а 20 каналам. "Фактически, речь идет о выравнивании условии для первого и второго мультиплексов", - пояснил Алексей Волин.

В России 14 октября завершается масштабный переход с аналогового телевидения на цифровое. В результате жители страны получат возможность бесплатно в хорошем качестве и со стереозвуком смотреть 20 федеральных телеканалов.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Переход на цифровое телевидение
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