Минобороны России предотвратило почти 20 столкновений в космосе

Почти два десятка столкновений российских спутников с элементами космического мусора удалось предотвратить только в текущем году усилиями разведчиков ВКС РФ. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства обороны.

Там отметили, что специалисты главного центра разведки космической обстановки космических войск Воздушно-космических сил в нынешнем году "выдали 19 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами", которые принадлежат российской орбитальной группировке, приводит сообщение военного ведомства РИА Новости.

В Минобороны привели еще несколько цифр. Так, ВКС России "приняли на сопровождение около 700 космических объектов", проконтролировали вывод на околоземную орбиту примерно 300 спутников и сход с нее более 200 объектов.