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04.10.2019 13:52
Рубрика: Общество

В Риме на обочине консульской дороги нашли могилу матери с младенцем

Текст: Денис Передельский
Фото: Special Superintendency of Rome Фото: Special Superintendency of Rome
Фото: Special Superintendency of Rome

В Риме при проведении ремонтных работ на площади Остиенсе возле станции метро "Пирамиде" рабочие наткнулись на останки женщины и ребенка, похороненных более полутора тысяч лет назад.

Как сообщает The History Blog, скелетированные останки матери и младенца периода поздней античности были найдены на участке, где планируется монтаж новой системы уличного освещения.

Фото: Giuseppe Marrama from the Institute of Paleontology at the University of Vienna
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На место были вызваны археологи. Они провели раскопки и обнаружили полный скелет женщины. Остеологическое исследование показало, что она умерла при родах. Кроме того, возле ее бедра находились крошечные детские кости.

Археологи считают, что женщина была похоронена вместе со своим новорожденным или мертворожденным ребенком. На момент смерти ей было около 30 лет. Захоронение было очень скромным. В нем не нашли никаких ритуальных подношений.

Исследователи обнаружили лишь несколько железных гвоздей - вероятно, это все, что осталось от сгнившего деревянного гроба, в который были помещены тела. Впрочем, ученые не исключают, что могила была разграблена.

Интересно, что двумя неделями ранее в том же месте было обнаружено другое захоронение. В нем был погребен мужчина, умерший в возрасте от 30 до 39 лет. Ученые отмечают, что оба захоронения находятся на обочине древней консульской дороги, которая соединяла Рим с его морским портом Остия.

Кроме того, там располагался некрополь, построенный в I веке до н. э. Самым известным захоронением на нем является пирамида Гая Цестия - магистрата и члена одной из четырех великих римских жреческих коллегий.

Что касается возраста вновь обнаруженных захоронений, то его еще предстоит достоверно установить. До III века нашей эры некрополь использовался богатыми людьми. Однако затем его значимость снизилась.

В IV-VI веках им пользовались в основном бедняки. Ученые предполагают, что оба найденных захоронения датируются IV или V веком. Точный ответ даст радиоуглеродный анализ останков.

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