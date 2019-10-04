Московской онкологической больнице № 62 исполнилось 60 лет

А был на дворе 1959 год. Сложное время. Настоящая онкологическая помощь в стране, даже в Москве, отставала от мировых стандартов. Шло становление этой службы спасения. И 62-я - так сложилось - активно включилась в этот процесс. А деревенский адрес был явно ей на пользу. Изначально не возникло проблем с нянечками, санитарками и санитарами, поварами, водителями, прачками. Жившие по соседству в поселке пришли сюда работать. А врачей первый руководитель больницы Владимир Марголин собирал отовсюду. У него даже было право, по тем временам очень значимое, привлекательное, предоставлять московскую прописку иногородним специалистам.
На этом плюсы заканчивались. Начинались сложности. Место расположения больницы не давало покоя некоторым чиновникам. Возмущало, что онкологических пациентов лечат в столь роскошном Подмосковье. Нынешние всплески протестов некоторых жителей в связи с тем, что в обычных жилых домах иногда снимают квартиры для детишек, страдающих онкологическими болезнями, разносчиками раковой заразы, не только что возникли. И в ту пору было немало подобных, ничем не оправданных доводов.
Скандал разразился в 1990 году. Решили, что Степановское нужно сделать местом отдыха. Рассказываю об этом в юбилейные дни, потому что 62-я, помимо прочего, известна своим очень сплоченным, очень ответственным, активным коллективом. Он-то в том, 1990-м, и стал на дыбы: вопреки всему добился сохранения именно онкологической больницы и провел выборы главного врача из числа своих сотрудников. Стал им замечательный врач, талантливый хирург, житель Степановского Анатолий Махсон.
Анатолий Нахимович возглавлял 62-ю почти 30 лет. При нем она стала средоточием блестящих специалистов, местом современной диагностической и лечебной помощи. Вышла в число лидеров ее оказания не только москвичам. Ныне у нее мировой уровень в этой сложнейшей области здравоохранения. Сюда стремятся на лечение даже те пациенты, у которых есть возможность выбрать себе любую клинику мира. Согласитесь, это некий знак качества и диагностики, и лечения.
Еще об одном не могу не сказать в эти юбилейные дни. О том, что важно при лечении любых болезней, онкологических - особенно. В 62-й срабатывает сама атмосфера этого учреждения. Здесь нет ощущения беды, тем более отчаяния. Буквально с порога, с того, как примет ваше пальто гардеробщик, который скажет какие-то слова поддержки. С того, как вам принесут еду в индивидуальном боксе. И, кончено, важно, что во время лечения - а оно порой не быстрое - у пациентов есть уникальная возможность отдыхать, общаться в больничном парке. Он хорош в любое время года, даже если не работает фонтан. Очень справедливо, оправдано с медицинской точки зрения: при больницах должна быть зона отдыха. Место общения, отвлечения от недуга, боли, место надежды. Все это в 62-й есть.
Общеизвестно, об этом свидетельствует мировой опыт: онкологические болезни предпочтительнее лечить в специализированных клиниках. 62-я из их числа. Тут самое время задать несколько вопросов главному врачу больницы Дмитрию Каннеру. Он возглавил ее в 2016 году.
Родился Дмитрий Каннер в Тюменской области. Окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова. Оперирует пациентов, страдающих опухолями пищеварительной системы. Причем оперирует и став главным врачом. Считает это совершенно необходимым. Дмитрий Юрьевич гордится тем, что ему выпало счастье учиться у самого академика Михаила Ивановича Давыдова. А проповедует нынешний главный правило: "Врач, независимо от ранга, места работы, должен помнить: главное - это пациент".
- Когда-то наша больница была на 700 коек. Теперь их 525. Да, мы результат оптимизации, - рассказывает Дмитрий Юрьевич. - Только не надо сокращение коечного фонда однозначно считать явлением отрицательным. Приведу цифры. В 1972 году, когда было у нас 700 коек, в год лечили около 5 тысяч пациентов. Ныне лечим более 18 тысяч. Раньше пациент лежал в стационаре почти 40 дней. Теперь - не больше десяти. Почему? Совсем иная, очень мощная диагностическая база. Все, что применяется в онкологических клиниках мира, у нас есть.
- Начиная с уникальных иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований?
- Обязательно. Ведь диагностика онкозаболеваний сегодня перешагнула клеточный и тканевой уровень. Вышла на молекулярно-генетический. Это позволяет быстро и точно поставить диагноз, определяет биологический подтип опухоли. А это в свою очередь позволяет правильно назначить наиболее эффективный метод лечения.
- Понимаю, что задаю не совсем юбилейный вопрос. Но не могу его не задать. Чтобы быть госпитализированным в вашу клинику на прохождение этого исследования, пациент должен иметь специальное направление? Его к этому времени уже госпитализировали? Или это амбулаторная процедура? Ее проводят за деньги или она включена в программу госгарантий, ОМС?
- Чаще всего, - отвечает Дмитрий Юрьевич, - это исследование проводят амбулаторно. Большинство молекулярных и иммуногистохимических тестов в Москве проходит в системе ОМС. Для жителей других регионов - по направлениям местных онкологов. Госпитализируется пациент после постановки диагноза. В самом стационаре начинается процесс лечения.
Несмотря на нынешний ненастный октябрь, скамейки в больничном парке не пустуют. Присаживаюсь на одну из них. Становлюсь невольным слушателем. Молодая женщина рассказывает пожилой соседке о том, что ей ампутировали левую грудь. Пожилая тут же спрашивает: "А что сказал Александр Сергеевич?". "Он обещал все сделать. Думаете, сделает?" "Даже не сомневайтесь! Моя племянница у него лечилась. Уже сколько лет прошло. Все нормально. У нее было то же, что у вас".
Говорить о том, как это важно для молодой женщины, нет надобности. И действительно, доктор медицинских наук Александр Бурлаков делает это виртуозно.
Вспомнился давний эпизод. Торжественное награждение лучших медиков года российской премией "Призвание". Вышел на сцену хор Турецкого. Солистами хора в тот день стали… бывшие пациенты 62-й, которые прошли курс лечения рака гортани. Они пели вместе с хором. А премию вручили доктору медицинских наук Елене Новожиловой - заведующей отделением опухолей головы и шеи 62-й.
Сказала - эпизод. Но это будни 62-й, которая славится как одно из лучших мест проведения органосохранных и реконструктивных восстановительных операций при опухолях разных локализаций. В 62-й восстанавливают функции утраченных ног, рук путем современного протезирования. Хирурги-реконструкторы, пластические хирурги устраняют часто неизбежные обширные послеоперационные дефекты.
Здесь стремятся 90 процентов операций проводить с помощью лапароскопов. Ведь мало избавить человека от основного заболевания. Обязательно нужно обеспечить высокое качество жизни. Это под силу уникальному онкоурологу доктору медицинских наук Валерию Широкораду. В прошлом году в 62-й открылось специальное отделение по лечению пациентов с опухолью толстой кишки, которое возглавил Илья Черниковский.
Это тенденция современной онкохирургии: проведение хирургических вмешательств щадящими методами. Никак не в ущерб качеству лечения. Такой онкоидеологии придерживаются заведующая отделением гинекологии Светлана Куликова, руководитель торакального отделения Михаил Попов, заведующий отделением патоморфологии Никита Савелов, заведующая молекулярно-генетической лабораторией Ирина Демидова…
Еще одна традиция 62-й. Лечение каждого пациента всегда определяет консилиум. Без этого никак нельзя. Тем более в наше время, по той простой причине, что хирургия - ныне не определяющий метод исцеления онкопациентов. Не меньшее значение имеет лекарственное лечение и радиология. Мне могут не поверить, но в 62-й есть все современные лекарственные препараты. И те, кому они необходимы, их получают в рамках госгарантий.
Давно знаю здешнего руководителя отделения химиотерапии, одного из ведущих химиотерапевтов страны Даниила Строяковского. У его кабинета всегда очередь: попавшему в онкологическую беду важно получить именно его, Даниила Львовича, экспертное мнение. Он никогда никому не отказывает в консультации. Была свидетелем того, как Даниил Львович почитаем на международных онкологических форумах.
В 62-й проводится лучевая терапия. Но 62-я не была бы 62-й, если бы довольствовалась тем, что есть. И потому в эти юбилейные дни здесь приобретают современный линейный ускоритель. После его появления начнутся радиохирургические вмешательства. А еще 62-я мечтает заполучить в свой арсенал робота для проведения операций. Специалистов для этого направления здесь уже подготовили. Так что дело только за самим роботом. В юбилейный год его появление в Степановском было бы весьма уместно.
В честь юбилея в 62-й пройдет научно-практическая конференция. На ней два председателя: бывший, но легендарный главный врач Анатолий Махсон и нынешний главный врач Дмитрий Каннер. Не станем вдаваться в подробности научной тематики. А вот название конференции приведу - очень оно точное, можно сказать, выстраданное: "Прошлое, настоящее, будущее". Не только специалисты 62-й соберутся в Степановском. Опыт ее работы востребован и желающими избавиться от онкологической беды, но прежде всего теми, кто это делает.
Недавно на базе "деревенской" больницы создан учебный центр. Возглавил его Даниил Строяковский. Тут и опытом станут делиться, и кадры готовить для себя и страны. Во благо пациентов.
С юбилеем, 62-я! Будь всегда!