Московской онкологической больнице № 62 исполнилось 60 лет

Считается 62-я онкологическая больница московской городской. Хотя место ее дислокации не совсем Москва. И адрес у 62-й "деревенский" - поселение Степановское. И появилась она, можно сказать, почти случайно. Природа щедро одарила подмосковное Степановское. Деревья тут в таком изобилии и такой красоты, таких ароматов, что в конце пятидесятых прошлого века министерство среднего машиностроения начало тут возводить санаторий для своих сотрудников. Но когда стройка достигла своей середины, министерство ликвидировали. И вместо санатория решили открыть онкологическую больницу. Степановскую. Адрес, повторимся, деревенский, а больница ведомства столичной службы здоровья.

А был на дворе 1959 год. Сложное время. Настоящая онкологическая помощь в стране, даже в Москве, отставала от мировых стандартов. Шло становление этой службы спасения. И 62-я - так сложилось - активно включилась в этот процесс. А деревенский адрес был явно ей на пользу. Изначально не возникло проблем с нянечками, санитарками и санитарами, поварами, водителями, прачками. Жившие по соседству в поселке пришли сюда работать. А врачей первый руководитель больницы Владимир Марголин собирал отовсюду. У него даже было право, по тем временам очень значимое, привлекательное, предоставлять московскую прописку иногородним специалистам.

Диагностика онкозаболеваний сегодня перешагнула клеточный и тканевой уровень. Вышла на молекулярно-генетический

На этом плюсы заканчивались. Начинались сложности. Место расположения больницы не давало покоя некоторым чиновникам. Возмущало, что онкологических пациентов лечат в столь роскошном Подмосковье. Нынешние всплески протестов некоторых жителей в связи с тем, что в обычных жилых домах иногда снимают квартиры для детишек, страдающих онкологическими болезнями, разносчиками раковой заразы, не только что возникли. И в ту пору было немало подобных, ничем не оправданных доводов.

Скандал разразился в 1990 году. Решили, что Степановское нужно сделать местом отдыха. Рассказываю об этом в юбилейные дни, потому что 62-я, помимо прочего, известна своим очень сплоченным, очень ответственным, активным коллективом. Он-то в том, 1990-м, и стал на дыбы: вопреки всему добился сохранения именно онкологической больницы и провел выборы главного врача из числа своих сотрудников. Стал им замечательный врач, талантливый хирург, житель Степановского Анатолий Махсон.

Анатолий Нахимович возглавлял 62-ю почти 30 лет. При нем она стала средоточием блестящих специалистов, местом современной диагностической и лечебной помощи. Вышла в число лидеров ее оказания не только москвичам. Ныне у нее мировой уровень в этой сложнейшей области здравоохранения. Сюда стремятся на лечение даже те пациенты, у которых есть возможность выбрать себе любую клинику мира. Согласитесь, это некий знак качества и диагностики, и лечения.

Еще об одном не могу не сказать в эти юбилейные дни. О том, что важно при лечении любых болезней, онкологических - особенно. В 62-й срабатывает сама атмосфера этого учреждения. Здесь нет ощущения беды, тем более отчаяния. Буквально с порога, с того, как примет ваше пальто гардеробщик, который скажет какие-то слова поддержки. С того, как вам принесут еду в индивидуальном боксе. И, кончено, важно, что во время лечения - а оно порой не быстрое - у пациентов есть уникальная возможность отдыхать, общаться в больничном парке. Он хорош в любое время года, даже если не работает фонтан. Очень справедливо, оправдано с медицинской точки зрения: при больницах должна быть зона отдыха. Место общения, отвлечения от недуга, боли, место надежды. Все это в 62-й есть.

Общеизвестно, об этом свидетельствует мировой опыт: онкологические болезни предпочтительнее лечить в специализированных клиниках. 62-я из их числа. Тут самое время задать несколько вопросов главному врачу больницы Дмитрию Каннеру. Он возглавил ее в 2016 году.

Родился Дмитрий Каннер в Тюменской области. Окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова. Оперирует пациентов, страдающих опухолями пищеварительной системы. Причем оперирует и став главным врачом. Считает это совершенно необходимым. Дмитрий Юрьевич гордится тем, что ему выпало счастье учиться у самого академика Михаила Ивановича Давыдова. А проповедует нынешний главный правило: "Врач, независимо от ранга, места работы, должен помнить: главное - это пациент".

- Когда-то наша больница была на 700 коек. Теперь их 525. Да, мы результат оптимизации, - рассказывает Дмитрий Юрьевич. - Только не надо сокращение коечного фонда однозначно считать явлением отрицательным. Приведу цифры. В 1972 году, когда было у нас 700 коек, в год лечили около 5 тысяч пациентов. Ныне лечим более 18 тысяч. Раньше пациент лежал в стационаре почти 40 дней. Теперь - не больше десяти. Почему? Совсем иная, очень мощная диагностическая база. Все, что применяется в онкологических клиниках мира, у нас есть.

- Начиная с уникальных иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований?

- Обязательно. Ведь диагностика онкозаболеваний сегодня перешагнула клеточный и тканевой уровень. Вышла на молекулярно-генетический. Это позволяет быстро и точно поставить диагноз, определяет биологический подтип опухоли. А это в свою очередь позволяет правильно назначить наиболее эффективный метод лечения.

- Понимаю, что задаю не совсем юбилейный вопрос. Но не могу его не задать. Чтобы быть госпитализированным в вашу клинику на прохождение этого исследования, пациент должен иметь специальное направление? Его к этому времени уже госпитализировали? Или это амбулаторная процедура? Ее проводят за деньги или она включена в программу госгарантий, ОМС?

- Чаще всего, - отвечает Дмитрий Юрьевич, - это исследование проводят амбулаторно. Большинство молекулярных и иммуногистохимических тестов в Москве проходит в системе ОМС. Для жителей других регионов - по направлениям местных онкологов. Госпитализируется пациент после постановки диагноза. В самом стационаре начинается процесс лечения.

62-я славится как одно из лучших мест проведения органосохранных и реконструктивных восстановительных операций при опухолях разных локализаций

Несмотря на нынешний ненастный октябрь, скамейки в больничном парке не пустуют. Присаживаюсь на одну из них. Становлюсь невольным слушателем. Молодая женщина рассказывает пожилой соседке о том, что ей ампутировали левую грудь. Пожилая тут же спрашивает: "А что сказал Александр Сергеевич?". "Он обещал все сделать. Думаете, сделает?" "Даже не сомневайтесь! Моя племянница у него лечилась. Уже сколько лет прошло. Все нормально. У нее было то же, что у вас".

Говорить о том, как это важно для молодой женщины, нет надобности. И действительно, доктор медицинских наук Александр Бурлаков делает это виртуозно.

Вспомнился давний эпизод. Торжественное награждение лучших медиков года российской премией "Призвание". Вышел на сцену хор Турецкого. Солистами хора в тот день стали… бывшие пациенты 62-й, которые прошли курс лечения рака гортани. Они пели вместе с хором. А премию вручили доктору медицинских наук Елене Новожиловой - заведующей отделением опухолей головы и шеи 62-й.

Сказала - эпизод. Но это будни 62-й, которая славится как одно из лучших мест проведения органосохранных и реконструктивных восстановительных операций при опухолях разных локализаций. В 62-й восстанавливают функции утраченных ног, рук путем современного протезирования. Хирурги-реконструкторы, пластические хирурги устраняют часто неизбежные обширные послеоперационные дефекты.

Здесь стремятся 90 процентов операций проводить с помощью лапароскопов. Ведь мало избавить человека от основного заболевания. Обязательно нужно обеспечить высокое качество жизни. Это под силу уникальному онкоурологу доктору медицинских наук Валерию Широкораду. В прошлом году в 62-й открылось специальное отделение по лечению пациентов с опухолью толстой кишки, которое возглавил Илья Черниковский.

Это тенденция современной онкохирургии: проведение хирургических вмешательств щадящими методами. Никак не в ущерб качеству лечения. Такой онкоидеологии придерживаются заведующая отделением гинекологии Светлана Куликова, руководитель торакального отделения Михаил Попов, заведующий отделением патоморфологии Никита Савелов, заведующая молекулярно-генетической лабораторией Ирина Демидова…

Еще одна традиция 62-й. Лечение каждого пациента всегда определяет консилиум. Без этого никак нельзя. Тем более в наше время, по той простой причине, что хирургия - ныне не определяющий метод исцеления онкопациентов. Не меньшее значение имеет лекарственное лечение и радиология. Мне могут не поверить, но в 62-й есть все современные лекарственные препараты. И те, кому они необходимы, их получают в рамках госгарантий.

Давно знаю здешнего руководителя отделения химиотерапии, одного из ведущих химиотерапевтов страны Даниила Строяковского. У его кабинета всегда очередь: попавшему в онкологическую беду важно получить именно его, Даниила Львовича, экспертное мнение. Он никогда никому не отказывает в консультации. Была свидетелем того, как Даниил Львович почитаем на международных онкологических форумах.

В 62-й проводится лучевая терапия. Но 62-я не была бы 62-й, если бы довольствовалась тем, что есть. И потому в эти юбилейные дни здесь приобретают современный линейный ускоритель. После его появления начнутся радиохирургические вмешательства. А еще 62-я мечтает заполучить в свой арсенал робота для проведения операций. Специалистов для этого направления здесь уже подготовили. Так что дело только за самим роботом. В юбилейный год его появление в Степановском было бы весьма уместно.

В честь юбилея в 62-й пройдет научно-практическая конференция. На ней два председателя: бывший, но легендарный главный врач Анатолий Махсон и нынешний главный врач Дмитрий Каннер. Не станем вдаваться в подробности научной тематики. А вот название конференции приведу - очень оно точное, можно сказать, выстраданное: "Прошлое, настоящее, будущее". Не только специалисты 62-й соберутся в Степановском. Опыт ее работы востребован и желающими избавиться от онкологической беды, но прежде всего теми, кто это делает.

Недавно на базе "деревенской" больницы создан учебный центр. Возглавил его Даниил Строяковский. Тут и опытом станут делиться, и кадры готовить для себя и страны. Во благо пациентов.

С юбилеем, 62-я! Будь всегда!