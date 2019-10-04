На FINOdays студенты будут состязаться в решении реальных бизнес-кейсов

7-11 октября в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 состоятся мероприятия Молодежной программы FINOdays.

Главным событием FINOdays станет Хакатон, в ходе которого 17 студенческих команд, прошедших предварительный отбор, будут состязаться в решении реальных бизнес-кейсов от лидеров финансового рынка. Участников ждут задачи на использование распределенных реестров, распознавание текста, управление денежной наличностью, управление банковскими продуктами на основе биометрии, рекомендательные системы, маркетплейсы и многое другое. В финале команды защитят свои решения перед жюри, в состав которого войдут представители ведущих банков и финансовых организаций. Три суперфиналиста Хакатона разделят между собой призовой фонд в один миллион рублей.

По традиции участники Молодежной программы встретятся с Председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной и смогут задать вопросы о трендах в развитии финтеха, необходимых компетенциях для работы в финансовой отрасли и будущем технологий в финансовом секторе.

Среди мероприятий Молодежной программы FINOdays - мастер-классы и воркшопы от экспертов финтех-индустрии. Темы мастер-классов - презентация технологического продукта, современная инфраструктура идентификации личности, принципы Growth Hacking в финтехе, голосовые помощники, создание эффективного бизнес-плана.

Кроме того, участники FINOdays смогут посетить мероприятия деловой и спортивной программы FINOPOLIS, познакомиться с потенциальными работодателями и узнать о трендах в развитии финтеха.