Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени. Последний недуг напрямую связан с питанием и образом жизни.

Чтобы сохранить печень здоровой, следует ограничить употребление спиртного, ежедневно есть орехи, фрукты и овощи, заниматься физкультурой.

Также важно соблюдать правила личной гигиены и в целях профилактики регулярно проходить медицинские обследования, передает РИА Новости.

Соответственно, если человек мало двигается, как попало питается, в основном, высококалорийной пищей, не следит за весом, то страдает и его печень. Кроме того, работа последней нарушается в результате токсического поражения лекарствами и заражения гельминтами (например, через домашних животных или еду).