Новак оценил шансы на прокладку "Северного потока-2" рядом с Данией

"Мы также надеемся и считаем, что такое решение должно состояться, поскольку никаких противоречий нет и никаких проблем, которые позволили бы отказать в заявке", - сообщил Новак. Оператор проекта сейчас ведет переговоры с датскими властями.

По словам Новака, если положительного решения по заявке не будет, то это несколько увеличит стоимость "Северного потока-2", а его возведение продлится дольше на несколько месяцев. Пока проект оценивается в сумму около 10 миллиардов евро.

По состоянию на 2 октября "Северный поток-2" был готов на 83 процента. Как уточнял председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, если согласие Дании не будет получено, то маршрут газопровода пройдет через нейтральные воды. Но, по его словам, строительство газопровода все-таки целесообразнее ближе к Дании.