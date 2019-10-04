О поездке принца Гарри и его жены в Африку снимут фильм

Герцог и герцогиня Сассекские будут центральными персонажами в документальном фильме, рассказывающем об их турне по африканским странам. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Тома Брадби, режиссера и друга принцев Уильяма и Гарри, который снимал поездку. "Только что закончил снимать документальный фильм о Гарри и Меган в Африке. Я думаю, он многое объяснит, когда выйдет в эфир", - написал Брадби в Twitter.

Брадби, в частности, снимал документальные фильмы о поездке двух принцев в Лесото в 2004 и 2016 годах. Он также снимал свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась в Виндзорском замке. Хотя содержание нового документального фильма остается в тайне, вероятно, он затронет отношения пары с прессой, а также расскажет подробности их десятидневного тура по югу Африки.

Телеканал ITV, который получил специальный доступ к паре во время поездки в Африку с одобрения Букингемского дворца, намерен выпустить фильм уже в этом году. В него, как ожидается, будут включены диалоги с принцем Гарри и Меган Маркл, которых ранее медиа и источники в окружении королевы Елизаветы II упрекали в нарушении королевского этикета. Более того, в конце сентября в британских СМИ появилась информация о том, что Елизавета II была недовольна тем, что герцогиня Сассекская появилась на одном официальном мероприятии в ЮАР на туфлях на высокой платформе, которые королева откровенно ненавидит.

Новость о выпуске фильма появилась через день после того, как герцог и герцогиня Сассекские по завершении своего тура обнародовали экстраординарное для королевского дворца заявление, осуждающее поведение бульварной прессы. Принц Гарри и его супруга подали в суд на Mail on Sunday и издателя этой газеты. В своем заявлении герцог Сассекский отметил, что он и Меган были вынуждены принять меры против "беспощадной пропаганды". Принц Гарри в своем заявлении подчеркнул, что его жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц. "Эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном", - говорится в официальном заявлении принца Гарри. Это не первый раз, когда Герцог Сассекский пытается защитить Меган из-за ее критики британскими СМИ. В ноябре 2016 года он подтвердил, что встречается с американской актрисой и обрушился на "волну насилия и преследований", с которой она столкнулась в публикациях.

Даже аналитики, которые работают с Букингемским дворцом, отметили, что вспыльчивое заявление шестого по счету наследника британского престола, может быть контрпродуктивным и иметь весьма негативный эффект. Заявление герцога привлекло внимание всего мира и было расценено комментаторами, как своеобразная ответная пиар-акция в ответ на публикации желтой прессы.