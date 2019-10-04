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04.10.2019 16:14
Рубрика: Культура

Объявлена дата мировой премьеры фильма "Грех" Кончаловского

Текст: Сусанна Альперина
Вот уже второй год кинематографическая общественность и зрители недоумевают - почему новый фильм Андрея Кончаловского "Грех" не попадает в программу Венецианского фестиваля. Того самого, у которого Кончаловский в самых больших фаворитах. То, что картина готова - известно. Диск с новым фильмом мэтра был преподнесен в подарок Президенту страны.
Фото: Саша Гусов Фото: Саша Гусов
Фото: Саша Гусов

Сегодня частично дан ответ на волнующий многих вопрос - мировая премьера нового российско-итальянского фильма Андрея Кончаловского "Грех" (Il Peccato) состоится на Международном Римском кинофестивале. Картина будет представлена 27 октября 2019 года в качестве специального события закрытия фестиваля на главной площадке Auditorium Parcodella Musica.

Более того, объявлена дата выхода фильма Кончаловского в широкий российский прокат. Лента появится в кинотеатрах уже 14 ноября. Напомним, что с 12 по 24 ноября в России будет проходить очередной итало-российский кинофестиваль RIFF - и уже было заявлено заранее, что "Грех" войдет в его программу. Видимо, это событие станет российской премьерой картины.

Фото: Саша Гусов

Сегодня также обнародованы постер и первый кадр из фильма. И чуть подробнее рассказано, о чем он. В частности, в релизе картины говорится, что автор "в фильме "Грех" обращается к некоторым моментам жизни Микеланджело Буонарроти, показывая глубокую человечность гения эпохи Возрождения. Мы встречаем Микеланджело в тот момент, когда он параллельно работает над двумя проектами: гробница папы Римского Юлия и фасад Базилики Сан Лоренцо во Флоренции. На него давят заказчики - с одной стороны Медичи, с другой - Делла Ровере, и Микеланджело оказывается втянутым в борьбу между самыми могущественными семьями Италии. Он вынужден лгать и предавать, чтобы сохранить отношения с двумя влиятельными семьями и выполнить оба заказа, но вместе с тем грезит идеей создать что-то настолько прекрасное, что сможет искупить его грехи". Съемки картины проходили в регионах Тоскана и Лацио, а также в Риме, где жил и работал художник. Роль Микеланджело исполнил итальянский актёр Альберто Тестоне. Также в картине снимались Орсо Мария Гуэррини, Массимо Де Франкович, Глен Блэкхолл, Якоб Диль, Франческо Гаудиелло, Адриано Кьярамида, Антонио Гарджиуло, Федерико Ванни, Симон Тоффанин и жена и муза режиссера - актриса Юлия Высоцкая.

"Мой фильм - это не размышление о живописи Микеланджело, - подчеркивает Кончаловский. - Я вовсе не хотел снимать фильм о его произведениях. Моей задачей было показать человека Ренессанса, который был гениальным художником и вместе с тем обычным человеком со своими слабостями, страхами и недостатками. На самом деле я больше заинтересован не талантом Микеланджело как таковым, а самим персонажем и его отношениями с эпохой, полной вдохновения и красоты, и в то же время кровавой и жестокой", - говорит Андрей Кончаловский

Между тем

Фильм "Грех" - это совместная постановка "Фонда Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств" и итальянской компании "Jean Vigo Italia" при участии Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" и поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, "Первого канала" и Rai Cinema. Новый фильм Андрея Кончаловского поддержал лично Алишер Усманов, который выступил генеральным продюсером картины. Официальный трейлер фильма можно увидеть на официальных страницах Андрея Кончаловского в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и на канале YouTube.

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