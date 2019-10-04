Огненный шар в небе над Чили оказался не метеоритом

Сотрудники чилийской Национальной геологической и горнодобывающей службы (Sernageomin) официально исключили метеорит из числа "подозреваемых" в крупных пожарах вокруг города Далькауэ, который вспыхнули после появления в небе над Чили загадочного "огненного шара".

Как сообщает Science Alert, таинственный небесный объект был заснят многочисленными очевидцами на прошлой неделе над островом Чилоэ. Он пролетел по небу и исчез, после чего в окрестностях города Далькауэ вспыхнул целый ряд природных пожаров.

Местные жители тут же связали одно с другим. Появилось предположение, что это был метеорит. Однако проведенное расследование показало, что это не так.

В эфире местного телеканала знаменитый чилийский астрофизик Хосе Маса предположил, что это мог быть космический мусор. По мнению ученого, метеориты лишь теоретически могут вызвать пожары, подобные вспыхнувшим в Чили. Они недостаточно горячи для этого.

"Если вы проведете несколько миллиардов лет, плавая в вакууме межпланетного пространства, то у вас будет достаточно времени, чтобы остыть, - считает Маса. - Поэтому метеориты, которые вступают в контакт с нашей атмосферой, в среднем, вероятно, имеют довольно низкую температуру".

Трение о молекулы воздуха разогревает их, но разогревает до такой степени, что они зачастую распадаются еще в воздухе. Словом, удар о поверхность не должен быть достаточно мощным для того, чтобы стать потенциальным источником столь крупных пожаров.

Гипотезу о метеорите проверили и геологи из чилийской Национальной геологической и горнодобывающей службы (Sernageomin). Они изучили выгоревшие места, а также опросили местных жителей. Те заявили, что "не видели момента падения предполагаемого объекта и не слышали шума, связанного с падением тела такого рода".

Результатом расследования стало то, что метеорит официально был исключен из числа "подозреваемых в поджоге". Приоритетной пока остается версия о космическом мусоре.

Геологи взяли образцы почвы для анализа. Их изучение поможет выяснить, что именно вызвало пожары. Не исключено, что возгорания совершенно не были связаны с появлением в небе "огненного шара".