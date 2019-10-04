Новости

Маргарита Мамун стала мамой 15:00
Захарова: В связи с задержанием журналистки посол Иран приглашен в МИД 14:58
Chery объявила старт продаж самой мощной версии Tiggo 4 14:52
Огненный шар в небе над Чили оказался не метеоритом 14:46
В составе сборной России по футболу произошли изменения 14:45
В Кремле выступили за обмен "всех на всех" с Киевом 14:42
Дарья Клишина снялась с чемпионата мира по легкой атлетике 14:34
В ЦФО предотвратили четыре теракта 14:29
В Ингушетии сотрудника ФСИН заподозрили в покушении на убийство 14:26
В Белозерске снесут уходящий под землю дом 14:10
На месячник "открытых дверей" в бронзовый век приглашает Беловежская пуща 14:08
В протечке воды на петербургской станции метро обвинили уборщиков 14:08
Копию автомобиля Бэтмена продают в России 14:04
На Ставрополье пьяный гинеколог обматерил пациентку 14:04
Путин проведет день рождения на природе 14:04
В Риме на обочине консульской дороги нашли могилу матери с младенцем 13:52
Физики смоделировали "сотворение мира" 13:50
В Башкирии опрокинулся грузовик с дизельным топливом 13:39
Парню, спасшему людей в ДТП в Перми, предложили работу в Минтруда 13:36
В Костроме поймали маньяка с диктофоном 13:33
Песков: Правительство работает над повышением доходов населения 13:27
В СНГ расширяют сотрудничество в рамках партнерства МИД 13:22
Порошенко нанял российского адвоката 13:16
В КЧР состоялось представление нового руководителя СК региона 13:10
Россия построит судно для подъема подлодок 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
04.10.2019 14:46
Рубрика: В мире

Огненный шар в небе над Чили оказался не метеоритом

Текст: Денис Передельский

Сотрудники чилийской Национальной геологической и горнодобывающей службы (Sernageomin) официально исключили метеорит из числа "подозреваемых" в крупных пожарах вокруг города Далькауэ, который вспыхнули после появления в небе над Чили загадочного "огненного шара".

Как сообщает Science Alert, таинственный небесный объект был заснят многочисленными очевидцами на прошлой неделе над островом Чилоэ. Он пролетел по небу и исчез, после чего в окрестностях города Далькауэ вспыхнул целый ряд природных пожаров.

Местные жители тут же связали одно с другим. Появилось предположение, что это был метеорит. Однако проведенное расследование показало, что это не так.

Фото: Instagram.com/p/B2x7UzkHoBa/
Житель Камчатки запечатлел падение двух космических объектов

В эфире местного телеканала знаменитый чилийский астрофизик Хосе Маса предположил, что это мог быть космический мусор. По мнению ученого, метеориты лишь теоретически могут вызвать пожары, подобные вспыхнувшим в Чили. Они недостаточно горячи для этого.

"Если вы проведете несколько миллиардов лет, плавая в вакууме межпланетного пространства, то у вас будет достаточно времени, чтобы остыть, - считает Маса. - Поэтому метеориты, которые вступают в контакт с нашей атмосферой, в среднем, вероятно, имеют довольно низкую температуру".

Трение о молекулы воздуха разогревает их, но разогревает до такой степени, что они зачастую распадаются еще в воздухе. Словом, удар о поверхность не должен быть достаточно мощным для того, чтобы стать потенциальным источником столь крупных пожаров.

Гипотезу о метеорите проверили и геологи из чилийской Национальной геологической и горнодобывающей службы (Sernageomin). Они изучили выгоревшие места, а также опросили местных жителей. Те заявили, что "не видели момента падения предполагаемого объекта и не слышали шума, связанного с падением тела такого рода".

Результатом расследования стало то, что метеорит официально был исключен из числа "подозреваемых в поджоге". Приоритетной пока остается версия о космическом мусоре.

Геологи взяли образцы почвы для анализа. Их изучение поможет выяснить, что именно вызвало пожары. Не исключено, что возгорания совершенно не были связаны с появлением в небе "огненного шара".

Невидимая "Планета Х" может оказаться не планетой
Физики смоделировали "сотворение мира"
В мире Южная Америка Чили Общество Космос Общество Экология Общество Наука РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме прокомментировали заявление Польши по российскому газу
На Украине возбудили дело по факту аварийной посадки Ан-12
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
Минфин оценил потери бюджета при очень дешевой нефти
Дания отозвала политические возражения с прокладки "Северного потока-2"