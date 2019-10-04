Опрос: Почти 90% учителей используют мессенджеры для работы

88% учителей используют мессенджеры и соцсети в своей работе, из них 70% общаются в родительских и ученических чатах более трех раз в неделю. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного образовательной платформой Учи.ру (резидент "Сколково"). В исследовании участвовало более 2700 респондентов из всех регионов России.

Для чего конкретно мессенджеры нужны учителям? С их помощью педагоги информируют и решают организационные вопросы (82%), отправляют домашние задания и дополнительные материалы (59%), а также просто общаются с учениками (17%). Самые популярные мессенджеры среди опрошенных учителей - WhatsApp (58%), Вконтакте (43%), Viber (40%) и Одноклассники (26%).

- Мессенджерами мы пользуемся регулярно: например, мои девятиклассники сейчас готовятся к ОГЭ, поэтому у нас есть отдельный чат в WhatsApp - общий и для школьников, и для родителей, где мы обсуждаем все вопросы, связанные с подготовкой к экзамену, - говорит учитель московской школы №222 Любовь Андрианова. - И, конечно, ученики могут написать мне лично в любой момент: не только по поводу учебы, но и по любым другим вопросам, которые их волнуют. Я всегда на связи!"

Что еще интересного показало исследование? В среднем, цифровые технологии помогают учителям освободить от 5 до 10 полных рабочих дней в году. Проектор, интерактивные доски, ноутбуки, планшеты или компьютеры во время учебного процесса используют 98% опрошенных учителей 1-11 классов. Самые популярные гаджеты - это учительский компьютер (82%) и проектор (71%). Интерактивной доской пользуются менее половины педагогов (43%), а возможность обеспечить класс планшетами есть у 26% респондентов.

При этом 46% ответили, что пользуются компьютером в половине занятий или чаще, а 34% респондентов - каждое занятие.

30% учителей отметили, что благодаря использованию технологий экономят более часа своего рабочего времени каждый день и еще 31% - от 30 до 60 минут в день. Во многом это происходит благодаря тому, что учителя пользуются готовыми заданиями и сценариями уроков, доступными в Сети (так ответили 70% респондентов), а также отслеживают успеваемость учеников в личном онлайн-кабинете учителя (так делают 56% учителей).

"Для современных детей цифровые технологии - это уже своего рода естественная среда обитания. Поэтому использование технологий в образовательном процессе - часть повседневной жизни. В результате мы видим, как у детей растет заинтересованность не только в каком-то конкретном предмете, растет познавательная мотивация. Это отмечают и учителя, и родители", - говорит заместитель генерального директора Учи.ру Сергей Веременко.